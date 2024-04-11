Ліга чемпіонів: "Барселона" та "Атлетіко" розпочали чвертьфінали з перемог

Каталонці на виїзді зіграли у гойдалки з "ПСЖ", а мадридці здобули домашню перемогу над "Боруссією".

У футбольній Лізі чемпіонів завершилися усі перші матчі стадії 1/4 фіналу. Після нічийного вівторка у середу вболівальники побачили перемоги двох іспанських грандів.



Як пише УЄФА, "Барселона" у Парижі провела результативний поєдинок з "ПСЖ". Перший тайм каталонці виграли за рахунок голу Рафіньї. Але після перерви гості наче забули вийти із роздягальні. Французи провели ударну п'ятихвилинку, за яку встигли відзначитися двічі: спершу у воротах тер Стегена розписався Дембеле, а згодом і Вітінья.

Вийшовши вперед, парижани збавили оберти - і дарма. Рафінья оформив дубль і вирівняв становище, а захисник Крістенсен головою після кутового вирвав звитягу для "Барси". 3:2 - команда Чаві Ернандеса має перевагу перед матчем-відповіддю.

У паралельній зустрічі мадридський "Атлетіко" приймав дортмундську "Боруссію". Де Пауль і Ліно у першому таймі забезпечили "матрацникам" досить комфортну перевагу. Проте німці спромоглися один м'яч відквитати: Аллер вийшов на заміну і скоротив відставання. 2:1 - перемога "Атлетіко", але в цій парі, як і в трьох інших, інтрига зберігається на максимальному рівні.