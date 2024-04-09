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Жіноча збірна України з футболу поступилась хорваткам у відборі на Євро-2025

Збірна України поступилась на виїзді з мінімальним рахунком 0:1. 

Жіноча збірна України з футболу поступилась хорваткам у відборі на Євро-2025
Жіноча збірна України з футболу поступилась хорваткам
Фото: Пресслужба УАФ

Національна жіноча збірна України зіграла з командою Хорватії у кваліфікації на Євро-2025.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Збірна України поступилась на виїзді з мінімальним рахунком 0:1. 

У збірній Хорватії гол на 18-й хвилині забила Лойна, в подальшому україни неодноразово мали можливість зрівняти рахунок, але їм це не вдалось.

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Українки стартували у відборі Євро-2025 із перемоги в матчі з Косовом (2:0) у турецькій Анталії. 

Наступний матч збірна України проведе 31 травня проти збірної Уельсу на виїзді.

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