Жіноча збірна України з футболу поступилась хорваткам у відборі на Євро-2025

Збірна України поступилась на виїзді з мінімальним рахунком 0:1.

Національна жіноча збірна України зіграла з командою Хорватії у кваліфікації на Євро-2025.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Збірна України поступилась на виїзді з мінімальним рахунком 0:1.

У збірній Хорватії гол на 18-й хвилині забила Лойна, в подальшому україни неодноразово мали можливість зрівняти рахунок, але їм це не вдалось.

Українки стартували у відборі Євро-2025 із перемоги в матчі з Косовом (2:0) у турецькій Анталії.

Наступний матч збірна України проведе 31 травня проти збірної Уельсу на виїзді.