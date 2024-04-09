​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу

“Арсенал” – “Баварія”

Фото: EPA/UPG Альянц Арена

Мюнхенська “Баварія” переживає не найкращі часи у своїй історії. Команда Томаса Тухеля відстає від леверкузенського “Баєра” на 16 очок у Бундеслізі та вилетіла з Кубка Німеччини.

“Арсенал” натомість показує чудову гру в Прем'єр-лізі. Команда Артети посідає перше місце у турнірній таблиці чемпіонату, однак у єврокубках “канонірам” не так щастить.

Востаннє вони виходили у півфінал турніру у сезоні 2008/09, та зазнали поразки від “Манчестер Юнайтед” з загальним рахунком 1:4.

Також варто відзначити, що три з чотирьох найважчих поразок “Арсеналу” в єврокубках були завдані саме “Баварією” та всі з результатом 5:1, востаннє це трапилося у березні 2017 року.

Фото: EPA/UPG

Тож, цей матч стане великою перевіркою того, наскільки лондонці готові перервати традицію нищівних поразок від німців.

“Атлетіко Мадрид” – “Боруссія Дортмунд”

Цього сезону “Атлетіко” є досить переконливим у Лізі чемпіонів. Забиваючи багато голів, здійснюючи камбеки та б'ючись на смерть вони значно швидші та розкутіші за інші 8 команд цього розіграшу ЛЧ.

Фото: tleticodemadrid.com

“Боруссія” вижила у “групі смерті” та здолала ПСВ у 1/8, однак у Бундеслізі німецька команда посідає 5 місце та не показує виразну гру.

Дортмундці люблять застосовуючи систему високого пресингу, в той час, як іспанська команда вважає за краще тримати все під контролем і використовувати контратаки, щоб застати суперника зненацька.

Шанси “Атлетіко” на перемогу є значно вищими, оскільки команда перебуває в ейфорії й емоційному піднесенні вибивши з турніру лідера Серії А та срібного призера ЛЧ минулого сезону – міланський “Інтер”.

“Боруссія Дортмунд” показує гарний футбол, але відсутність Джуда Беллінгема, який тепер виступає за “Реал Мадрид” дуже вплинула на атакувальні якості німецької команди.

“Манчестер Сіті” – “Реал” Мадрид

Найбільшим протистоянням чвертьфіналу Ліги чемпіонів, безсумнівно, є матч між мадридським “Реалом” та “Манчестер Сіті”. 14-разові чемпіони Європи проти чинних чемпіонів Європи.

Фото: EPA/UPG Джуд Беллінгем

Чвертьфінальне протистояння стане 11-ю та 12-ю зустріччю між двома командами. Згідно зі статистикою “Манчестер Сіті” має 4 перемоги, Реал Мадрид - 3 та стільки ж нічиїх.

У такій рівній грі, як між “Реалом” і “Сіті” в Лізі чемпіонів, найменша деталь може схилити чашу терезів на той чи інший бік. І однією з таких деталей є травми. Серед травмованих у лазареті Карло Анчелотті залишається Куртуа та Алаба. “Містянам” у першому чвертьфінальному поєдинку допомогти не зможе Аке та Волкер.

Напередодні матчу наставник “Сіті” Пеп Гвардіола поскаржився на календар виступів його команди: “Ми граємо з “Астон Віллою” у середу о 20:15, потім з “Крістал Пелас” о 12:30 в суботу! Потім ми їдемо в Мадрид у вівторок. Мадридці мають дев'ять днів на підготовку, дев'ять днів! Вони грають на цих вихідних (31.03) і не гратимуть до нашої гри. Я хотів би подумати та попросити ще один день, тому що різниця дуже велика”.

Фото: twitter.com/ManCity

Минулого сезону “Манчестер Сіті” розгромив “королівський клуб” у півфінальному поєдинку з рахунком 4:0. Цього року мадридці набагато сильніші та прагнуть реваншу, але “Сіті” також покращив свою гру і може підтвердити свій статус чемпіона Європи.

ПСЖ – “Барселона”

ПСЖ і “Барселона” зустрічалися 12 разів у Лізі чемпіонів і мають по чотири перемоги кожна та чотири нічиї.Востаннє ПСЖ здолав “Барселону”, перемігши її зі загальним рахунком 5:2 у раунді 1/8 сезону-2020/21.

З того часу обидві команди сильно змінилися. “Барселона” відновилася після численних економічних проблем. Приєднання прогресивних випускників “Ла Масії”, таких як Марк Гуйю, Ламін Ямал, Пау Кубарсі, Фермін Лопес та Ектор Форт, значно підсилило склад каталонців.

Фото: https://www.fcbarcelona.com/

ПСЖ відмовився від своєї стратегії надмірних витрат на зіркових гравців та зосередився на підписанні молодих футболістів, які мають величезний потенціал, щоб стати майбутніми зірками.

Обидві команди подарували нам кілька блискучих протистоянь, але їхня нестабільна форма ускладнює прогнозування на матч.

Нагадаємо, у півфіналах переможець пари ПСЖ-“Барселона” зустрінеться з “Атлетіко” або “Боруссією” Дортмунд, а лідер пари “Арсенал”-“Баварія” – з “Реалом” або “Сіті”.

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За оцінками експертів Favbet у парі “Арсенал”-“Баварія” однозначним фаворитом є лондонці.

У парі “Атлетіко Мадрид”-“Боруссія Дортмунд” перевагу матимуть іспанці.

Шанси “Манчестер Сіті” та мадридського “Реалу” приблизно рівні.

А ПСЖ має значно кращі шанси, аніж “Барселона”.

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