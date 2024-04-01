​Запекла боротьба за чемпіонство в англійській Прем'єр-лізі

На стадіоні "Етіхад" відбувся вирішальний поєдинок між двома претендентами на перемогу в Прем'єр-лізі: "Манчестер Сіті" та "Арсеналом".

За 10 ігор до кінця сезону "Арсенал", "Манчестер Сіті" та "Ліверпуль" продовжують боротися за титул чемпіона Англії. Такої тристоронньої боротьби не було в Англії з часів старту Прем'єр-ліги 1992-93 років.

Фото: https://twitter.com/ManCity

Згідно зі статистикою Прем'єр-ліги, “Манчестер Сіті” переміг у 12 з 13 попередніх зустрічей.

Годинами раніше, “Ліверпуль” у домашньому матчі з “Брайтоном” здобув перемогу (2:1), тож для "Сіті" та "Арсеналу" було важливо не помилитися та не злетіти з чемпіонської гонитви. Тому обидві команди більше намагалися не програти, ніж перемогти.

Олександр Зінченко, який виступає за “Арсенал” провів весь матч на лаві запасних.

Першим небезпечним моментом “Арсенал” відзначився вже на 7-й хвилині. Чудовий навіс справа від Вайта на Габріеля Жезуса, бразилець добре зупинив м'яч та пробив, але його удар пройшов повз ворота.

На 15-й хвилині “Манчестер Сіті” отримав шанс на стандарт, після подачі з кутового Аке головою замикав крізь натовп гравців, але м'яч поцілив у ногу голкіперу.

Пізніше “Арсеналу” вдалося провести швидку контратаку. Все почалося з перехоплення Райса в центрі поля, далі Вайт просунувся до штрафного майданчика “містян” навісив у центр, де Ківьор скинув на Жезуса, бразилець пробив поруч зі стійкою.

На 30-й хвилині знову розмірений навіс від Уайта, Ківьор скинув на дальню стійку, шукаючи Габріеля, який знову пробивав, але удар пройшов повз ворота.

Фото: https://twitter.com/Arsenal

Після перерви ініціативу взяв на себе “Манчестер Сіті”. На 47-й хвилині Родрі віддав передачу на Ковачича, який з-за меж штрафного пробивав, але не влучив у площину воріт.

Останні 20 хвилин поєдинку були дуже напруженими. Команди по черзі виривалися у контрвипади та створювали моменти. На 84-й після подачі з кутового Гвардіол прострілив у центр штрафного, Ерлінг Холанд був єдиним на м'ячі, однак пробіг повз м'яч, не завдавши удару у площину. Супер гольовий шанс для “Сіті” втрачено.

Фото: https://twitter.com/ManCity

На 86-й хвилині Троссар вийшов сам на сам, завдав удару, голкіпер точно зреагував.

“Манчестер Сіті” одразу відповів: контрвипад розігнав Джек Гріліш, далі атака просунулась правим флангом. Підопічні Гвардіоли довго не могли знайти вільний простріл у чужому штрафному майданчику, зрештою атака закінчилася невдалим прострілом Бернарда Сілви у центр, яку перервав Вайт перевівши м'яч на кутовий.

Матч завершився сухою нічиєю. Такий результат не влаштував жодну з команд, а особливо “Манчестер Сіті”, який тепер на 3 очки відстає від лідера – “Ліверпуля”.

Digging deep to pick up a point 💪



Watch the highlights of today's draw with Manchester City now 👇 pic.twitter.com/agvcchoyk0 — Arsenal (@Arsenal) March 31, 2024

Наставник “містян” Хосеп Гвардіола прокоментував важкий поєдинок проти “Арсеналу”: “Ми приймаємо цей результат. Ми намагалися, але, як і вони, не змогли створити багато небезпеки. Їхній захист дуже компактний, і ми не могли виграти верховий пресинг, тому що вони шукали довгі м'ячі. Можливо, ми трохи провалилися в останній третині, але це було нелегко.

Фото: twitter.com/ManCity

Вони дуже добре пресингують. Вони майстри в цьому. Вони такі. У них дійсно чудові гравці в захисті, які захищаються дуже компактно, в низькому блоці”.

Тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував ситуацію у чемпіонаті: “Треба йти далі. Є ще багато чого, заради чого варто грати”.

Попереду ще дев'ять турів. Для перемоги у чемпіонаті “Манчестер Сіті” потрібно виграти абсолютно всі матчі до кінця сезону. Також їм потрібна як мінімум поразка і нічия від "Ліверпуля" і, як максимум, ще одна нічия від "Арсеналу".

У “канонірів” ситуація значно краще, якщо команда Артети виграє у всіх 9 матчах, тоді їм доведеться сподіватися лише на нічию від "Ліверпуля".

Тож, після 30-го туру турнірна таблиця АПЛ виглядає так: 1. “Ліверпуль” - 67 2. “Арсенал” - 653. “Манчестер Сіті” - 64

У наступному матчі “Ліверпуль” прийматиме “Шеффілд Юнайтед”, “Манчестер Сіті” зустрінеться з “Астон Віллою”, а “Арсенал” з “Лутон Таун”.