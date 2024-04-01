​Запекла боротьба за чемпіонство в англійській Прем'єр-лізі

За 10 ігор до кінця сезону "Арсенал", "Манчестер Сіті" та "Ліверпуль" продовжують боротися за титул чемпіона Англії. Такої тристоронньої боротьби не було в Англії з часів старту Прем'єр-ліги 1992-93 років.
Згідно зі статистикою Прем'єр-ліги, “Манчестер Сіті” переміг у 12 з 13 попередніх зустрічей.
Годинами раніше, “Ліверпуль” у домашньому матчі з “Брайтоном” здобув перемогу (2:1), тож для "Сіті" та "Арсеналу" було важливо не помилитися та не злетіти з чемпіонської гонитви. Тому обидві команди більше намагалися не програти, ніж перемогти.
Олександр Зінченко, який виступає за “Арсенал” провів весь матч на лаві запасних.
Першим небезпечним моментом “Арсенал” відзначився вже на 7-й хвилині. Чудовий навіс справа від Вайта на Габріеля Жезуса, бразилець добре зупинив м'яч та пробив, але його удар пройшов повз ворота.
На 15-й хвилині “Манчестер Сіті” отримав шанс на стандарт, після подачі з кутового Аке головою замикав крізь натовп гравців, але м'яч поцілив у ногу голкіперу.
Пізніше “Арсеналу” вдалося провести швидку контратаку. Все почалося з перехоплення Райса в центрі поля, далі Вайт просунувся до штрафного майданчика “містян” навісив у центр, де Ківьор скинув на Жезуса, бразилець пробив поруч зі стійкою.
На 30-й хвилині знову розмірений навіс від Уайта, Ківьор скинув на дальню стійку, шукаючи Габріеля, який знову пробивав, але удар пройшов повз ворота.
Після перерви ініціативу взяв на себе “Манчестер Сіті”. На 47-й хвилині Родрі віддав передачу на Ковачича, який з-за меж штрафного пробивав, але не влучив у площину воріт.
Останні 20 хвилин поєдинку були дуже напруженими. Команди по черзі виривалися у контрвипади та створювали моменти. На 84-й після подачі з кутового Гвардіол прострілив у центр штрафного, Ерлінг Холанд був єдиним на м'ячі, однак пробіг повз м'яч, не завдавши удару у площину. Супер гольовий шанс для “Сіті” втрачено.
На 86-й хвилині Троссар вийшов сам на сам, завдав удару, голкіпер точно зреагував.
“Манчестер Сіті” одразу відповів: контрвипад розігнав Джек Гріліш, далі атака просунулась правим флангом. Підопічні Гвардіоли довго не могли знайти вільний простріл у чужому штрафному майданчику, зрештою атака закінчилася невдалим прострілом Бернарда Сілви у центр, яку перервав Вайт перевівши м'яч на кутовий.
Матч завершився сухою нічиєю. Такий результат не влаштував жодну з команд, а особливо “Манчестер Сіті”, який тепер на 3 очки відстає від лідера – “Ліверпуля”.
Digging deep to pick up a point 💪— Arsenal (@Arsenal) March 31, 2024
Watch the highlights of today's draw with Manchester City now 👇 pic.twitter.com/agvcchoyk0
Наставник “містян” Хосеп Гвардіола прокоментував важкий поєдинок проти “Арсеналу”: “Ми приймаємо цей результат. Ми намагалися, але, як і вони, не змогли створити багато небезпеки. Їхній захист дуже компактний, і ми не могли виграти верховий пресинг, тому що вони шукали довгі м'ячі. Можливо, ми трохи провалилися в останній третині, але це було нелегко.
Вони дуже добре пресингують. Вони майстри в цьому. Вони такі. У них дійсно чудові гравці в захисті, які захищаються дуже компактно, в низькому блоці”.
Тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував ситуацію у чемпіонаті: “Треба йти далі. Є ще багато чого, заради чого варто грати”.
Попереду ще дев'ять турів. Для перемоги у чемпіонаті “Манчестер Сіті” потрібно виграти абсолютно всі матчі до кінця сезону. Також їм потрібна як мінімум поразка і нічия від "Ліверпуля" і, як максимум, ще одна нічия від "Арсеналу".
У “канонірів” ситуація значно краще, якщо команда Артети виграє у всіх 9 матчах, тоді їм доведеться сподіватися лише на нічию від "Ліверпуля".
Тож, після 30-го туру турнірна таблиця АПЛ виглядає так: 1. “Ліверпуль” - 67 2. “Арсенал” - 653. “Манчестер Сіті” - 64
У наступному матчі “Ліверпуль” прийматиме “Шеффілд Юнайтед”, “Манчестер Сіті” зустрінеться з “Астон Віллою”, а “Арсенал” з “Лутон Таун”.