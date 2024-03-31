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Чемпіонський бій для Зінченка. Сьогодні відбудеться матч АПЛ "Манчестер Сіті" - "Арсенал"

Обидві команди посіли перші два місця минулого сезону і вже цього знову претендують на трофей.

Чемпіонський бій для Зінченка. Сьогодні відбудеться матч АПЛ "Манчестер Сіті" - "Арсенал"
Олександр Зінченко
Фото: EPA/UPG

Сьогодні на стадіоні "Етіхад" відбудеться матч Англійської прем'єр-ліги між "Манчестер Сіті" та "Арсеналом." Початок гри – о 18:30 за київським часом.

Як пише "24 канал", обидві команди посіли перші два місця минулого сезону і вже цього знову претендують на трофей. Щоправда, їх компанії вирішив нав'язати конкуренцію ще і "Ліверпуль", що робить чемпіонську гонку однією з найгарячіших в історії АПЛ.

За 10 турів до завершення сезону "Арсенал" лідирує в турнірній таблиці, але випереджає "Ліверпуль" лише за різницею м'ячів. У свою чергу "Манчестер Сіті" розташувався всього в одному балі позаду конкурентів.

Це буде остання очна дуель претендентів на титул цього сезону. Нічия теоретично зіграє на користь команди Юргена Клоппа, тоді як перемога будь-якої з команд зробить саме її головним кандидатом.

Суперники підходять до битви із деякими кадровими проблемами. Так, "Манчестер Сіті" не зможе розраховувати на основних захисників Вокера та Стоунза, також під питанням і участь Де Брюйне. "Арсенал" же втратив центрбека Магальяеса, серед можливих втрат також Мартінеллі та Сака. З іншого боку відновився від травми Олександр Зінченко.

Зазначимо, що "Арсенал" та "Манчестер Сіті" награли аж 213 очних зустрічей і трохи менше половини з них виграли лондонці – 101. Ще 46 ігор завершились внічию, а у 66-ти тріумфували манкуніанці.

Що ж до прогнозів, то експерти Favbet бачать фаворитом "Манчестер Сіті". На перемогу господарів можна поставити за 2,14, тоді як гостей – за 3,75. Нічия ж оцінюється у 3,70.

При цьому експерти вірять у велику кількість голів. Головними претендентами на забитий гол є: Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Хуліан Альварес (Манчестер Сіті), Букайо Сака (Арсенал), Габріель Жезус (Арсенал), Кай Гаверц (Арсенал), Джек Гріліш (Манчестер Сіті), Леандро Троссар (Арсенал).

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