Донецький "Шахтар" упевненою перемогою над київською "Оболонню" відкрив 22-й тур української Прем'єр-ліги, повідомляє РБК-Україна.

Україна, Прем'єр-ліга, 22-й тур

"Оболонь" – "Шахтар" – 0:3

Голи: Сікан, 16, Швед, 45+1, 90+1

Вилучення: Суханов, 45+5

"Пивовари" першими створили момент біля воріт суперника. Уже на 3-й хвилині рахунок міг відкрити Суханов, але його постріл із відскоку пройшов поруч зі стійкою. "Гірники" відповіли за десять хвилин – кіпер "Оболоні" Кичак парирував удар Бондаренка з меж штрафного, а потім упорався з добиванням Коноплі.

Утім, уже в наступній атаці "Шахтар" досягнув мети. Це Швед передачею з глибини поля на Сікана розрізав редути киян. Форвард утік на побачення з голкіпером, обіграв його та відправив м'яч у сітку воріт – 0:1.

"Оболонь" намагалася повернутися до гри. Та до перерви господарі створили лише напівмоменти. Зокрема, Черненко пробив вище воріт зі штрафного з дистанції, а Суханов із перспективної позиції не зміг акцентовано пробити головою з кількох метрів. Зате "гірники" свою нагоду використали, коли Швед після помилки Лук'янчука холоднокровно переграв Кичака.

Хтозна, чи змогли би "пивовари" відігратися в другому таймі. Та всі потенційні шанси перекреслив Суханов. Нападник "Оболоні" грубо в'їхав у ногу Шведа ззаду та спершу отримав "гірчичник". Проте, після втручання VAR жовтий колір змінився на червоний.

На початку другої половини команди обмінялися небезпечними моментами. Спершу Судаков пробив у дальній з кута штрафного – Кичак потягнув. У відповідь Мороз навіть відправив м'яч у сітку з-за меж карної зони, але гол скасували через офсайд Краснопіра за кілька миттєвостей до того.

Згодом Траоре пробив над поперечиною після класного навісу Кевіна. Далі сам бразилець не зміг скористатися прострілом Гочолейшвілі після комбінації з тим же Траоре. Пізніше Швед відправив м'яч над воротами після зміщення в центр. Та ще один момент останній таки реалізував – зіграв у стінку з Траоре та ударом повз Кичака встановив остаточний результат.