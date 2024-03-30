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Національна збірна України з футболу підніметься у рейтингу ФІФА

Україна підніметься з 24-го на 22-те місце.

Національна збірна України з футболу підніметься у рейтингу ФІФА
Національна збірна України з футболу
Фото: Андрій Ющак

Національна збірна України з футболу підніметься у рейтингу Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА).

Про це повідомляє Укрінформ.

Це стало можливим завдяки двом перемогам українських футболістів у плей-офф кваліфікації чемпіонату Європи.

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Команда Сергія Реброва здобула вольові перемоги у стикових матчах над Боснією та Герцеговиною (2:1) та Ісландією (2:1).

Завдяки цим перемогам у рейтингу ФІФА, який має бути оприлюднений 4 квітня, Україна підніметься з 24-го на 22-те місце.

Збірна України випередить збірні Кореї та Австралії.

Суперники збірної України в групі Євро-2024 займатимуть такі позиції: 3. Бельгія, 46. Румунія, 48. Словаччина.

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