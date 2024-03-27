Юнацька збірна України дізналась потенційних суперників на футбольному Євро-2024 (U-17)

Стали відомі всі учасники фінального турніру футбольного Євро-2024 (U-17).

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Крім Кіпру, учасниками Євро-2024 (U-17) стали:

переможці груп : Україна, Франція, Швеція, Італія, Португалія, Данія, Австрія, Польща;

: Україна, Франція, Швеція, Італія, Португалія, Данія, Австрія, Польща; другі команди груп: Англія, Уельс, Словаччина, Хорватія, Сербія, Іспанія, Чехія.

Чемпіонат проходитиме на Кіпрі з 20 травня до 5 червня 2024 року на шести стадіонах Ахни, Ларнаки, Паралімні та Лімасола.

Жеребкування фінального турніру відбудеться 3 квітня.

Для української збірної U-17 це буде 11-й фінальний турнір чемпіонату Європи.