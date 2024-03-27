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Юнацька збірна України дізналась потенційних суперників на футбольному Євро-2024 (U-17)

Жеребкування фінального турніру відбудеться 3 квітня. 

Юнацька збірна України дізналась потенційних суперників на футбольному Євро-2024 (U-17)
Юнацька збірна України дізналась потенційних суперників на футбольному Євро-2024 (U-17)
Фото: УЄФА

Стали відомі всі учасники фінального турніру футбольного Євро-2024 (U-17).

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Крім Кіпру, учасниками Євро-2024 (U-17) стали: 

  • переможці груп: Україна, Франція, Швеція, Італія, Португалія, Данія, Австрія, Польща; 
  • другі команди груп: Англія, Уельс, Словаччина, Хорватія, Сербія, Іспанія, Чехія. 

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Чемпіонат проходитиме на Кіпрі з 20 травня до 5 червня 2024 року на шести стадіонах Ахни, Ларнаки, Паралімні та Лімасола. 

Жеребкування фінального турніру відбудеться 3 квітня. 

Для української збірної U-17 це буде 11-й фінальний турнір чемпіонату Європи.

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