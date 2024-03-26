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Збірна України U19 перемогла збірну Швейцарії U19

Українці вийшли на юнацький чемпіонат Європи-2024.

Збірна України U19 перемогла збірну Швейцарії U19
Збірна України U19
Фото: Facebook/Міністерство молоді та спорту України

Збірна України U19 розгромила Швейцарію U19 з рахунком 3:0, повідомляє "Укрінформ"

Українці вийшли на юнацький чемпіонат Європи-2024. Як відомо, Євро-2024 U19 пройде у Північній Ірландії з 15 по 28 липня 2024 року.

Гравці української збірної відкрили рахунок у середині другого тайму. Перший гол забив Геннадій Синчук, через пять хвилин після цього - Матвій Пономаренко. Згодом Пономаренко оформив дубль і поставив остаточну крапку у поєдинку.

Збірна України виграла групу 7, набравши при цьому максимальні 9 очок. Наші футболісти перемогли у першому турі Північну Македонію з рахунком 2:0, а у другому – розгромили Латвію (3:0).

  • Молодіжна збірна України з футболу (U-21) 26 березня також провела поєдинок проти команди Азербайджану у відбірному турнірі Євро-2025 (U-21). Наші гравці теж перемогли. Рахунок - 3:0 на користь синьо-жовтих.
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