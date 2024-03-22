Калініна та Ястремська вийшли до третього раунду Miami Open

Ангеліна обіграла колишню першу ракетку світу у матчі, де суперниця мала матчбол.

Україна матиме щонайменше двох представниць у третьому раунді жіночої сітки турніру категорії WTA 1000 в Маямі. Бар'єр другого кола успішно подолали Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська.

Як повідомляє Sport.ua, матч Калініної став одним із найяскравіших камбеків сезону. Її суперниця, колишня перша ракетка світу та переможниця Australian Open-2018 Каролін Возняцкі з Данії, вигравала 7:5, 5:2. Проте Ангеліна змогла переламати хід гри, відіграла матчбол, зрівняла рахунок за сетами та у вирішальній партії вирвала перемогу. 5:7, 7:5, 6:4 - у наступному раунді Калініна зіграє з Паулою Бадосою або "нейтральною" білорускою Аріною Сабаленка.

Для Ястремської друге коло видалося простішим, хоча загалом матч із австралійкою Дар'єю Севілл не назвеш легкою прогулянкою. Українка вдало скористалася моментом у кінцівках обох сетів - 7:5, 7:5, і її наступною опонентнкою буде 8-ма сіяна Марія Саккарі.

Леся Цуренко не змогла вийти до третього кола, поступившись Грет Міннен. Матчі Еліни Світоліної та Марти Костюк відбудуться у п'ятницю.