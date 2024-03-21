Син Андрія Шевченка Крістіан дебютував у переможному матчі юнацької збірної України з футболу U-19

20-го березня свій перший матч у рамках кваліфікації українці зіграли проти Північної Македонії у Скоп’є і перемогли з рахунком 0:2.

Юнацька збірна України з футболу взяла участь в еліт-раунді відбору Євро-2024 (U-19) та провела свій перший матч з Північною Македонією.

За підсумками жеребкування юнацька збірна України з футболу потрапила до групи 7, її суперниками стали Швейцарія, Латвія та Північна Македонія.

20-го березня свій перший матч у рамках кваліфікації українці зіграли проти Північної Македонії у Скоп’є.

Національна команда під керівництвом Дмитра Михайленка обіграла македонців з рахунком 0:2. Забитими м'ячами відзначились Данило Кревсун (45+1 хв) та Матвій Пономаренко (48 хв). У цьому матчі за юнацьку збірну дебютував син Андрія Шевченка Крістіан. Він замінив Геннадія Синчука на 79-й хвилині поєдинку. Молодий футболіст зіграв під сьомим номером.

На своїй сторінці в Instagram президент УАФ прокоментував перемогу юнацької збірної та опублікував дуже зворушливе фото з сином: «Яка гра! Вітаю нашу юнацьку збірну U-19 з перемогою над Північною Македонією. Ще два матчі відділяють нас від Євро-2024. Неймовірна енергетика була і на полі, і на стадіоні! Дякую Дмитру Михайленку та його хлопцям». Особлива радість – привітати гравця під номером 7 з дебютом у молодіжній збірній:)".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про можливість Крістіана виступати за збірну України, США або Англії. Свою перевагу юнак віддав саме національній команді України.