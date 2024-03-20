Боснійський бар’єр на шляху до Німеччини

Гра відбудеться у рамках кваліфікації на чемпіонат Європи-2024, який пройде з 14 червня до 14 липня 2024 року в Німеччині.

21 березня о 21:45 за київським часом в місті Зениця на стадіоні «Біліно Поле» збірна України з футболу проведе свій перший матч у цьому році проти збірної Боснії і Герцеговини.

На матч плей-оф тренерський штаб збірної України на чолі з Сергієм Ребровим сформував такий список гравців:

Фото: Андрій Ющак/УАФ

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо» Київ), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов (обидва – «Динамо» Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар» Донецьк), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Олександр Зубков, Георгій Судаков (обидва – «Шахтар» Донецьк), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва – «Динамо» Київ), Олександр Піхальонок (СК «Дніпро-1» Дніпро), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Михайло Мудрик («Челсі» Лондон, Англія), Сергій Сидорчук («Вестерло», Бельгія), Руслан Маліновський («Дженоа» Генуя, Італія).

Нападники: Артем Довбик («Жирона», Іспанія), Роман Яремчук («Валенсія», Іспанія), Данило Сікан («Шахтар» Донецьк), Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Фото: twitter.com/uafukraine

11 березня наставник збірної з резервного списку викликав ще двох гравців. До національної команди приєдналися захисник київського «Динамо» Олександр Тимчик та півзахисника «Дніпра-1» Олексій Гуцуляк.

Загалом оновлений список збірної налічує 28 футболістів.

Через травми до збірної не потрапили наддосвідчені вінгер київського «Динамо» Андрій Ярмоленко та півзахисник донецького «Шахтаря» Тарас Степаненко.

Віктор Циганков, який зазнав пошкодження медіальної колатеральної зв'язки колінного суглоба працює індивідуально, однак головний лікар збірної Роман Жолобайлюк заявив про позитивну динаміку відновлення футболіста.

Заявлений склад збірної Боснії та Герцеговини на матч:

Фото: https://www.facebook.com/nfsbih Збірна Боснії і Герцеговини

Воротарі: Ібрагім Шехич («Аль-Халідж», Саудівська Аравія), Нікола Василь («Санкт-Паулі», Німеччина), Кенан Пирич (АЕК, Кіпр).

Захисники: Амар Дедич («Зальцбург», Австрія), Юсуф Газибегович («Штурм», Австрія), Ельдар Цивич («Ференцварош», Угорщина), Сеад Колошинац («Аталанта», Італія), Анел Ахмедходжич («Шеффілд Юнайтед», Англія), Адріан Баришич («Базель», Швейцарія), Данніс Хаджикадунич («Гамбург», Німеччина), Ренато Гойкович («оренбург», росія), Ніхад Муякич («Анкарагюджю», Туреччина).

Півзахисники: Раде Круньїч («Фенербахче», Туреччина), Гойко Цимирот («Аль-Фейха», Саудівська Аравія), Іван Башич («оренбург», росія), Беньямін Тахирович («Аякс», Нідерланди), Міралем П’янич («Шарджа», ОАЕ), Деніс Хусейнбашич («Кельн», Німеччина), Харіс Хайрандинович («Касимпаша», Туреччина), Амар Рахманович («Крилья совєтов», Росія).

Нападники: Едін Джеко («Фенербахче», Туреччина), Ермедін Демирович («Аугсбург», Німеччина), Харіс Табакович («Герта», Німеччина), Неманья Бильбия («Зринськи»), Саїд Хамулич («локомотив», росія), Смайл Превляк («Герта», Німеччина), Дал Варешанович («Різеспор», Туреччина).

Воротар Кенан Піріч та нападник Німані Більбія прибули до розташування збірної Боснії з мікро пошкодженнями, однак у вівторок під час вечірнього тренування національної команди обидва гравці повернулися до загальної групи.

Капітан та нападник Едін Джеко у понеділок був відсутній на тренуванні, боснійцю дали вихідний після недільного матчу «Фенербахче» у складі якої футболіст відіграв 83 хвилини та вже у вівторок Джеко працював з національною командою.

Фото: https://twitter.com/bbosports Едін Джеко

Таким чином, наразі ніяких кадрових проблем у складі суперника немає.

Що відомо про суперника?

Збірна Боснії і Герцеговини з футболу за оновленим списком посідає 69 місце у рейтингу ФіФА. В порівнянні з попередньою версією списку боснійці втратили аж шість позицій.

Україна натомість зберегла свою позицію та знаходиться на 22-му місці. Це місце українській збірній вдалось зберегти завдяки успішним виступам у матчах проти Північної Македонії (2:0) і Мальти (3:1).

Лише чотири гравці національної команди Боснії і Герцеговини виступають у клубах топ-5 європейських чемпіонатів та ще чотири футболісти грають за другий дивізіон Бундесліги.

Хто фаворит?

Фаворитом у цьому двобої вважають команду Сергія Реброва. У складі «синьо-жовтих» аж дев’ять представників топ-5 чемпіонатів Європи.

Фото: https://twitter.com/LaLigaExtra Артем Довбик

В особистих попередніх зустрічах Україна ще жодного разу не програвала БіГ.

У відборі до Чемпіонату світу-2022 перший матч команди зіграли внічию (1:1), але вже у матчі-відповіді «синьо-жовті» перемогли боснійців на їхньому полі – 0:2

Згідно зі статистикою авторитетного порталу Transfermarkt, збірна Боснії і Герцеговини (119,85 млн євро) утричі поступається українській команді (341,50 млн євро) за загальною вартістю складу.

Єдиним великим досягненням збірної Боснії і Герцеговини є вихід до групового етапу Чемпіонату світу з футболу 2014 року, який приймала Бразилія. У групі F разом з Аргентиною, Нігерією та Іраном, боснійці посіли третє місце, набравши за три матчі всього три залікових очки після єдиної перемоги у турнірі над Іраном (3:1)

Досвідчений півзахисник команди суперника Міралем П’янич розповів про мотивацію перед матчем з Україною: «Я очікую матчу свого життя і мрію поїхати зі збірною Боснії і Герцеговини на чемпіонат Європи. Я вперше в історії був у формі своєї країни на чемпіонаті світу й хотів би бути на Євро — у них ми досі не брали участі. На нас чекає важкий поєдинок, але є велика мотивація плюс уболівальники, які стануть перевагою для нашої команди. В України дуже якісна команда. Це молодий і сильний колектив. Я спостерігав за ними кілька разів і бачу, що це дуже хороша команда, яка у кваліфікації завдала багато клопоту Італії. І це красномовно говорить про якості синьо-жовтих».

Фото: nfsbih.ba Міралем П’янич

«Кожна збірна індивідуальна, усі відрізняються. Боснія – окрема команда, до якої потрібно готуватися окремо. Кого б виділив? У суперників є Джеко, П’янич – відомі футболісти. Для досягнення успіху в плей-оф потрібно не розкачуватися, а одразу виходити та брати своє, показувати, чого ти вартий, і перемагати», – прокоментував прийдешній поєдининок український вінгер Михайло Мудрик.

Нагадаємо, переможець поєдинку зустрінеться з лідером пари Ізраїль – Ісландія у вирішальному матчі за путівку до чемпіонату Європи 2024.

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Експерти Favbet також віддають перевагу збірній України: її шанси на перемогу оцінили в 48%, шанси нашого суперника – 25%.

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