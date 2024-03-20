​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної

У разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України у групі E протистоятиме Бельгії, Словаччині й Румунії.

21 і 26 березня відбудуться матчі плей-оф відбору до Євро-2024. У них візьмуть участь 12 збірних, які не змогли вийти на чемпіонат безпосередньо з групи, але здобули право позмагатися за участь у турнірі завдяки своїм виступам у Лізі націй-2022/2023. Жереб визначив збірній України шлях B : спочатку 21 березня наші зіграють зі збірною Боснії і Герцеговини, тоді 26 березня команда-переможниця зустрінеться з кращим з пари Ізраїль — Ісландія.

Фото: УАФ

Хто може зіграти у плей-оф

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо», Київ), Андрій Лунін («Реал», Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка», Лісабон, Португалія).

Захисники: Денис Попов, Олександр Караваєв («Динамо», Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар («Шахтар», Донецьк), Богдан Михайличенко («Полісся», Житомир), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Віталій Миколенко («Евертон», Ліверпуль, Англія), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко («Динамо», Київ), Георгій Судаков, Олександр Зубков («Шахтар», Донецьк), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Сергій Сидорчук («Вестерло», Бельгія), Руслан Маліновський («Дженоа», Італія), Олександр Зінченко («Арсенал», Лондон, Англія), Михайло Мудрик («Челсі», Англія).

Форварди: Владислав Ванат («Динамо», Київ), Данило Сікан («Шахтар», Донецьк), Артем Довбик («Жирона», Іспанія), Роман Яремчук («Валенсія», Іспанія).

Резерв: воротар Дмитро Різник («Шахтар», Донецьк), захисник Олександр Тимчик («Динамо», Київ), півзахисники Єгор Назарина («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»).

Наша збірна уже в Боснії

Матч між українцями й боснійцями відбудеться в місті Зениця на стадіоні «Билино Полє». Збірна України провела тренувальний збір в іспанській Марбельї та вже прибула до столиці Боснії і Герцеговини.

Фото: Андрій Ющак/УАФ

За інформацією з табору команди, 27 з 28 гравців повністю готові до матчу, Віктор Циганков виконує індивідуальні завдання, щоб відновити ушкоджену зв’язку колінного суглоба.

Фото: Андрій Ющак/УАФ

«Я оцінив би нашу підготовку як хорошу. Ми провели двосторонню гру, було дуже багато теорії, на тренуваннях багато відпрацьовували. Були і навантаження, і спад. Вважаю, ми підійдемо до матчу в оптимальних кондиціях. Боснія дуже потужна, непоступлива команда, як і всі балканці. Вони будуть битися з першої до останньої хвилини, намагатимуться потрапити на Євро. Але якщо ми докладемо максимуму зусиль у цьому матчі, у нас усе повинно вийти. Ми маємо сконцентруватися на власній грі. Жодної недооцінки взагалі немає, буде дуже непростий поєдинок», — заявив напередодні матчу півзахисник Олександр Піхальонок.

«Для досягнення успіху в плей-оф потрібно не розкачуватися, а відразу виходити й брати своє, показувати, чого ти вартий, і перемагати», — переконаний його колега по збірній Михайло Мудрик.

Арбітри з Німеччини

На півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 Боснія і Герцеговина — Україна працюватиме суддівська бригада з Німеччини. Головний арбітр — Фелікс Цваєр, на лініях — Штефан Лупп і Марко Ахмюллер. Обов’язки резервного арбітра виконуватиме Даніель Зіберт. Арбітр ВАР — Бастіан Данкерт, асистент ВАР — Крістіан Дінгерт.

Де дивитися

Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом. У прямому ефірі матч буде доступний на каналах «Суспільного». Гру також покаже платформа MEGOGO.

У разі перемоги в цій зустрічі збірна України зіграє з кращим у матчі Ізраїль — Ісландія 26 березня. Початок о 21:45 за київським часом.

Шанси

Експерти Favbet у матчі з боснійцями віддають перевагу Україні. Імовірність перемоги нашої команди — 48 %.

Також Україна має найкращі шанси перемогти на шляху B. Менше шансів мають збірні Боснії і Герцеговини й Ізраїлю, імовірність виходу на Євро-2024 збірної Ісландії геть невеликі.