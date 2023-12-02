Жеребкування Євро-2024: збірна України дізналася потенційних суперників

Ввечері 2 грудня у німецькому Гамбурзі відбулося жеребкування фінальної стадії Євро-2024, повідомляє Sport.ua

На момент жеребкування відомий 21 із 24 учасник фінального раунду, а ще три визначаться у плей-оф кваліфікації у березні 2024 року.

Збірна України у плей-оф у гостях 21 березня зіграє проти Боснії та Герцеговини. Якщо команда Сергія Реброва виграє у боснійців, то у фіналі плей-оф 26 березня прийматиме на умовно домашній арені переможця пари Ізраїль – Ісландія.

Ці 4 команди були представлені на жеребкуванні фінального раунду як переможець плей-оф за Шляхом B. Три переможці плей-оф кваліфікації, включаючи Україну за Шляхом B, були включені в кошик 4 для жеребкування. А кошики організатори склали за набраними очками у кваліфікації.

Якщо команда Сергія Реброва пройде у фінальний раунд, вона виступить у групі:

Група E: Бельгія, Словаччина, Румунія, переможець плей-оф B (Україна)

Фінальний раунд Євро-2024 пройде з 14 червня до 14 липня у 10 містах Німеччини: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Чемпіонат Європи 2024

Результати жеребкування групового раунду

Група A: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія

Група B: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія

Група C: Словенія, Данія, Сербія, Англія

Група D: плей-оф A, Нідерланди, Австрія, Франція

Група E: Бельгія, Словаччина, Румунія, плей-оф B (Україна)

Група F: Туреччина, плей-оф C, Португалія, Чехія

Можливі переможці плей-оф

Шлях A: Польща – Естонія, Уельс – Фінляндія

Шлях B: Ізраїль – Ісландія, Боснія та Герцеговина – Україна

Шлях C: Грузія – Люксембург, Греція – Казахстан

Фото: Sport.ua