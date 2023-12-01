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Україна наблизилася до сербів у Таблиці коефіцієнтів УЄФА

Допоміг виграш "Шахтаря".

Україна наблизилася до сербів у Таблиці коефіцієнтів УЄФА
Фото: EPA/UPG

Напередодні матчами Ліги Європи та Ліги конференцій УЄФА завершився 5-й тиждень групового етапу єврокубків, за підсумками якого сформувався новий рейтинг національних федерацій.

Нагадаємо, "Шахтар" зміг перемогти "Антверпен" (1:0) у Лізі чемпіонів, а ось "Зоря" знову в рамках Ліги конференцій поступилися "Генту" (1:4).

Таким чином, Україна набрала 0.4 бали у Таблиці коефіцієнтів, що на даний момент дозволяє зберігати за собою 18-у позицію у п'ятирічному рейтингу з показником 27.400.

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Україна змогла наблизитися до Сербії, в якої всі три представники програли свої матчі, а ось Ізраїль ще трішки відірвався від нашої асоціації.

Зазначимо, що з 16-го місця квота країни зменшується до чотирьох клубів у єврокубках. Від 15-го місця, яке зараз посідає Норвегія, Україна відстає на 2.225 бали та наздогнати скандинавів, навіть з урахуванням виходу "Шахтаря" до плей-оф Ліги чемпіонів чи Ліги Європи буде складно. 

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