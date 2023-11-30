WTA та ATP не будуть застосовувати санкції до тенісистів за участь на турнірі в РФ

Жіноча тенісна асоціація (WTA) заявила, що, хоча вона і не підтримує виставкового турніру, який пройде в Росії в ці вихідні, гравці, які візьмуть у ньому участь, не будуть піддані санкціям, повідомляє Reuters.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) також заявили, що не каратимуть тенісистів за участь у другому турнірі Northern Palmyra Trophies, що проходитиме з 1 по 3 грудня у Санкт-Петербурзі.

Зазначимо, що захід спонсорується російським енергетичним гігантом "Газпром".

Додамо, що згідно з сайтом турніру, в ньому візьмуть участь, зокрема, колишня чвертьфіналістка Відкритого чемпіонату Франції та США Юлія Путінцева з Казахстану, 28-а ракетка світу, росіянка Анастасія Потапова, її співвітчизниця, колишня чвертьфіналістка "Ролан Гаррос" Вероніка Кудерметова, 15-та ракетка світу Карен Хачанов з Росії, Роберто Баутіста Агут з Іспанії та француз Адріан Маннаріно.