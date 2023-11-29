Україна провалила жіночу естафету на етапі Кубка світу з біатлону

На першому етапі Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді пройшла класична жіноча естафета 4х6 км.

Перемогу святкував норвежський квартет.

"Срібло" – у господарок, "бронза" – у біатлоністок Німеччини.

Збірна Україна у складі Христини Дмитренко, Дар'ї Блашко, Анни Кривоніс та Ірини Петренко гонку відверто провалила – 12-е місце.

Неприємності для нашої команди почалися вже на першому етапі – Дмитренко закінчила свій етап 13-й, з відставанням 1:18 хвилин.

Але справжня катастрофа на український квартет чекав на другому етапі. Блашко з одним колом штрафу закінчила етап на передостанньому, 17-му місці з відставанням 4:03 хвилин.

Кривоніс дещо ситуацію підправила, закінчивши свій етап на 14-му місці (+5:10).

Петренко пройшла заключний етап гідно, піднявши українську команду ще на 2-і позиції (+6:05).

Ось такий зараз рівень підготовки учасниць жіночої збірної України.

Завтра, 30 листопада, в Естерсунді відбудеться чоловіча естафетна гонка.

Естерсунд. Естафета. Жінки.

Норвегія (0+9) 1:18:48.3 Швеція (1+9) +41.6 Німеччина (0+4) +47.9 Швейцарія (0+10) +2:19.9 Франція (1+10) +2:23.4 Чехія (3+13) +2:47.9

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