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Україна провалила жіночу естафету на етапі Кубка світу з біатлону

В Естерсунді стартував біатлонний сезон-2023/24.

Україна провалила жіночу естафету на етапі Кубка світу з біатлону
Фото: EPA/UPG

На першому етапі Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді пройшла класична жіноча естафета 4х6 км.

Перемогу святкував норвежський квартет.

"Срібло" – у господарок, "бронза" – у біатлоністок Німеччини.

Збірна Україна у складі Христини Дмитренко, Дар'ї Блашко, Анни Кривоніс та Ірини Петренко гонку відверто провалила – 12-е місце.

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Неприємності для нашої команди почалися вже на першому етапі – Дмитренко закінчила свій етап 13-й, з відставанням 1:18 хвилин.

Але справжня катастрофа на український квартет чекав на другому етапі. Блашко з одним колом штрафу закінчила етап на передостанньому, 17-му місці з відставанням 4:03 хвилин.

Кривоніс дещо ситуацію підправила, закінчивши свій етап на 14-му місці (+5:10).

Петренко пройшла заключний етап гідно, піднявши українську команду ще на 2-і позиції (+6:05). 

Ось такий зараз рівень підготовки учасниць жіночої збірної України.

Завтра, 30 листопада, в Естерсунді відбудеться чоловіча естафетна гонка.

Естерсунд. Естафета. Жінки.

  1. Норвегія (0+9) 1:18:48.3
  2. Швеція (1+9) +41.6
  3. Німеччина (0+4) +47.9
  4. Швейцарія (0+10) +2:19.9
  5. Франція (1+10) +2:23.4
  6. Чехія (3+13) +2:47.9

...

  • 12. Україна (1+9) +6:05.3.
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