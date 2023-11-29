Україна провалила жіночу естафету на етапі Кубка світу з біатлону

На першому етапі Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді пройшла класична жіноча естафета 4х6 км.
Перемогу святкував норвежський квартет.
"Срібло" – у господарок, "бронза" – у біатлоністок Німеччини.
Збірна Україна у складі Христини Дмитренко, Дар'ї Блашко, Анни Кривоніс та Ірини Петренко гонку відверто провалила – 12-е місце.
Неприємності для нашої команди почалися вже на першому етапі – Дмитренко закінчила свій етап 13-й, з відставанням 1:18 хвилин.
Але справжня катастрофа на український квартет чекав на другому етапі. Блашко з одним колом штрафу закінчила етап на передостанньому, 17-му місці з відставанням 4:03 хвилин.
Кривоніс дещо ситуацію підправила, закінчивши свій етап на 14-му місці (+5:10).
Петренко пройшла заключний етап гідно, піднявши українську команду ще на 2-і позиції (+6:05).
Ось такий зараз рівень підготовки учасниць жіночої збірної України.
Завтра, 30 листопада, в Естерсунді відбудеться чоловіча естафетна гонка.
Естерсунд. Естафета. Жінки.
- Норвегія (0+9) 1:18:48.3
- Швеція (1+9) +41.6
- Німеччина (0+4) +47.9
- Швейцарія (0+10) +2:19.9
- Франція (1+10) +2:23.4
- Чехія (3+13) +2:47.9
...
- 12. Україна (1+9) +6:05.3.