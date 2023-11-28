Шевченко – в топ-40 найкращих футболістів XXI століття за версією FourFourTwo

Зазначимо, що український нападник Андрій Шевченко став 31 у списку.

На другому місці йде чемпіон Європи-2016 у складі національної команди Португалії Кріштіану Роналду , а трійку найкращих замкнув ексзірка іспанської збірної Андреас Іньєста.

Лідером рейтингу став чемпіон світу-2022 у складі збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies