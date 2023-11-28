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Шевченко – в топ-40 найкращих футболістів XXI століття за версією FourFourTwo

Мессі – номер один.

Шевченко – в топ-40 найкращих футболістів XXI століття за версією FourFourTwo
Андрій Шевченко
Фото: www.sport-express.ua

Авторитетне видання FourFourTwo на своєму офіційному сайті представило список найкращих футболістів XXI століття.

Лідером рейтингу став чемпіон світу-2022 у складі збірної Аргентини Ліонель Мессі.

На другому місці йде чемпіон Європи-2016 у складі національної команди Португалії Кріштіану Роналду, а трійку найкращих замкнув ексзірка іспанської збірної Андреас Іньєста.

Зазначимо, що український нападник Андрій Шевченко став 31 у списку.

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Топ-10 найкращих футболістів XXI століття за версією FourFourTwo:

  1. Ліонель Мессі (Аргентина);
  2. Кріштіану Роналду (Португалія);
  3. Андрес Іньєста (Іспанія);
  4. Хаві (Іспанія);
  5. Роналдіньо (Бразилія);
  6. Зінедін Зідан (Франція);
  7. Тьєррі Анрі (Франція);
  8. Мануель Нойєр (Німеччина);
  9. Кака (Бразилія);
  10. Луїс Суарес (Уругвай).

  • 31. Андрій Шевченко (Україна).
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