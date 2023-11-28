Шевченко – в топ-40 найкращих футболістів XXI століття за версією FourFourTwo

Авторитетне видання FourFourTwo на своєму офіційному сайті представило список найкращих футболістів XXI століття.
Лідером рейтингу став чемпіон світу-2022 у складі збірної Аргентини Ліонель Мессі.
На другому місці йде чемпіон Європи-2016 у складі національної команди Португалії Кріштіану Роналду, а трійку найкращих замкнув ексзірка іспанської збірної Андреас Іньєста.
Зазначимо, що український нападник Андрій Шевченко став 31 у списку.
Топ-10 найкращих футболістів XXI століття за версією FourFourTwo:
- Ліонель Мессі (Аргентина);
- Кріштіану Роналду (Португалія);
- Андрес Іньєста (Іспанія);
- Хаві (Іспанія);
- Роналдіньо (Бразилія);
- Зінедін Зідан (Франція);
- Тьєррі Анрі (Франція);
- Мануель Нойєр (Німеччина);
- Кака (Бразилія);
- Луїс Суарес (Уругвай).
…
- 31. Андрій Шевченко (Україна).