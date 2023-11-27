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Старший тренер жіночої команди України з біатлону висловився про виступи підопічних на першому етапі Кубка світу

Меркушина провалила гонку.

Старший тренер жіночої команди України з біатлону висловився про виступи підопічних на першому етапі Кубка світу
Ірина Петренко
Фото: Biathlon.com.ua

25 листопада в Естерсунді стартував перший етап Кубка світу з біатлону сезону-2023/2024.

Старший тренер жіночої команди України Микола Зоц висловився про виступи підопічних в індивідуальній гонці, яка відбулася напередодні.

"Сьогоднішня гонка дає для мене якийсь оптимізм працювати далі та робити команду. У нас двоє у топ-40, але два штрафи для Ані Кривонос – це дуже прикро. Далі все залежить від самих дівчат, якщо вони захочуть рухатися далі, будуть рости.

Зараз видно, що вони організувалися. Моє завдання полягає у тому, щоб вони повірили, що на цьому рівні вони можуть боротися. Іра Петренко, якби на останньому рубежі помилку не зробила, вона б з одним штрафом була б сьогодні у десятці напевно. Це вже результати, з яких можна рухатися далі", - цетує Зоца suspilne.media.

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"Я сьогодні отримав задоволення від гонки. З двома штрафами на цьому рівні боротися нам важко, але з одним чи взагалі з нулем, це вже великий показник. За десятибальною шкалою, якщо не враховувати результат Насті Меркушиної, то поставив би вищий бал.

Але Настя це ж частина нашої команди. Загалом сім балів поставив би. Але це все залежить від рівня команди. Я сподіваюся, що у нас за рік-два команда буде іншого калібру із цих же людей", - зазначив старший тренер жіночої збірної.

Кубок світу. Індивідуальна гонка. Жінки.

  1. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+1+0) 44:03.9
  2. Франциска Пройс (Німеччина, 0+0+0+0) +0,1
  3. Ванесса Фогт (Німеччина, 0+0+0+0) +10,1

...

  • 22. Ірина Петренко (Україна, 0+1+0+1) +3:00.6
  • 40. Анна Кривонос (Україна, 0+0+0+2) +4:08.2
  • 43. Христина Дмитренко (Україна, 1+0+0+1) +4:15.6
  • 48. Любов Кип'яченкова (Україна, 0+1+0+1) +4:34.6
  • 83. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0+2+2) +7:55.9.
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