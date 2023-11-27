Старший тренер жіночої команди України з біатлону висловився про виступи підопічних на першому етапі Кубка світу

25 листопада в Естерсунді стартував перший етап Кубка світу з біатлону сезону-2023/2024.

Старший тренер жіночої команди України Микола Зоц висловився про виступи підопічних в індивідуальній гонці, яка відбулася напередодні.

"Сьогоднішня гонка дає для мене якийсь оптимізм працювати далі та робити команду. У нас двоє у топ-40, але два штрафи для Ані Кривонос – це дуже прикро. Далі все залежить від самих дівчат, якщо вони захочуть рухатися далі, будуть рости.

Зараз видно, що вони організувалися. Моє завдання полягає у тому, щоб вони повірили, що на цьому рівні вони можуть боротися. Іра Петренко, якби на останньому рубежі помилку не зробила, вона б з одним штрафом була б сьогодні у десятці напевно. Це вже результати, з яких можна рухатися далі", - цетує Зоца suspilne.media. Підписуйтесь на наш Google News

"Я сьогодні отримав задоволення від гонки. З двома штрафами на цьому рівні боротися нам важко, але з одним чи взагалі з нулем, це вже великий показник. За десятибальною шкалою, якщо не враховувати результат Насті Меркушиної, то поставив би вищий бал.

Але Настя це ж частина нашої команди. Загалом сім балів поставив би. Але це все залежить від рівня команди. Я сподіваюся, що у нас за рік-два команда буде іншого калібру із цих же людей", - зазначив старший тренер жіночої збірної.

Кубок світу. Індивідуальна гонка. Жінки.

Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+1+0) 44:03.9 Франциска Пройс (Німеччина, 0+0+0+0) +0,1 Ванесса Фогт (Німеччина, 0+0+0+0) +10,1

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