Старший тренер жіночої команди України з біатлону висловився про виступи підопічних на першому етапі Кубка світу

25 листопада в Естерсунді стартував перший етап Кубка світу з біатлону сезону-2023/2024.
Старший тренер жіночої команди України Микола Зоц висловився про виступи підопічних в індивідуальній гонці, яка відбулася напередодні.
"Сьогоднішня гонка дає для мене якийсь оптимізм працювати далі та робити команду. У нас двоє у топ-40, але два штрафи для Ані Кривонос – це дуже прикро. Далі все залежить від самих дівчат, якщо вони захочуть рухатися далі, будуть рости.
Зараз видно, що вони організувалися. Моє завдання полягає у тому, щоб вони повірили, що на цьому рівні вони можуть боротися. Іра Петренко, якби на останньому рубежі помилку не зробила, вона б з одним штрафом була б сьогодні у десятці напевно. Це вже результати, з яких можна рухатися далі", - цетує Зоца suspilne.media.
"Я сьогодні отримав задоволення від гонки. З двома штрафами на цьому рівні боротися нам важко, але з одним чи взагалі з нулем, це вже великий показник. За десятибальною шкалою, якщо не враховувати результат Насті Меркушиної, то поставив би вищий бал.
Але Настя це ж частина нашої команди. Загалом сім балів поставив би. Але це все залежить від рівня команди. Я сподіваюся, що у нас за рік-два команда буде іншого калібру із цих же людей", - зазначив старший тренер жіночої збірної.
Кубок світу. Індивідуальна гонка. Жінки.
- Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+1+0) 44:03.9
- Франциска Пройс (Німеччина, 0+0+0+0) +0,1
- Ванесса Фогт (Німеччина, 0+0+0+0) +10,1
...
- 22. Ірина Петренко (Україна, 0+1+0+1) +3:00.6
- 40. Анна Кривонос (Україна, 0+0+0+2) +4:08.2
- 43. Христина Дмитренко (Україна, 1+0+0+1) +4:15.6
- 48. Любов Кип'яченкова (Україна, 0+1+0+1) +4:34.6
- 83. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0+2+2) +7:55.9.