Бубка разом із Бахом нагородили видатних олімпійських тренерів за їхні досягнення

У Лозанні відбулася п'ята церемонія вручення «Премії МОК за досягнення тренерів упродовж життя.

Ушвейцарській Лозанні відбулась ювілейна Y церемонія нагородження спеціальної відзнаки від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) для тренерів, які своєю працею досягли великих досягнень разом з підопічними у олімпійських видах спорту.

Цього року "Премією МОК за досягнення тренерів протягом життя" були нагороджені двоє спеціалістів: аргентинська тренер з дзюдо Лаура Мартінел та наставник жіночої збірної Республіки Корея з фехтування на шпагах Чанг Таесук, повідомляє xsport.ua.

Нагороди переможцям вручав президент МОК Томас Бах та голова комісії МОК Сергій Бубка.

Після завершення церемонії в коментарі пресслужбі МОК Бубка заявив, що обидва спеціалісти заслужили на цю відзнаку.

"Премія МОК за досягнення тренерів протягом життя" призначена для відзначення спеціалістів, які досягли значних успіхів у олімпійських видах спорту. Лаура Мартінел та Чанг Таесук довели свій високий рівень як на спортивних майданчиках так і поза ними. І олімпійські медалі, які завойовували їхні підопічні, є лише вершиною великого айсберга їх роботи", - заявив українець.

Зазначимо, що ця премія була заснована у 2017 році.

Першими її преможцями стали Канеко Масаго (Японія, артистичне плавання) та Джон Урбанчек (США, плавання).

У 2018 році преможцями цієї премії стали Каталін Рошнйол (Угорщина, каное) та Андреас Шмід (Австрія, скелетон), у 2019 – Улла Кох (Німеччина, артистичне плавання) та Малкольм Арнольд (Велика Британія, легка атлетика), а у 2022 – Міріам Фокс-Єрусалмі (Франція/Австралія, каное) та Малкольм Браун (Велика Британія, триатлон).

У 2020 та 2021 році її не проводили через пандемію коронавірусу.