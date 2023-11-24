Миколенка визнано найкращим гравцем "Евертона" цього сезону за версією WhoScored

24-річного крайнього захисника Віталія Миколенка визнано найкращим гравцем ліверпульського "Евертона" у цьому сезоні АПЛ за версією авторитетного статистичного порталу WhoScored, повідомляє sport.ua.

За підсумками 12 турів чемпіонату Англії у Миколенка найвища середня оцінка серед всіх гравців "Евертона" – 7.31. Віталій за цим показником випередив найближчих переслідувачів Дуайта Макніла (7,01) та Джеймса Тарковскі (7,00).

За вісім матчів АПЛ Миколенко забив два голи. Підписуйтесь на наш Youtube канал

Раніше повідомлялось, що з "Евертона" зняли 10 очок у турнірній таблиці АПЛ за порушення фінансових правил ліги.