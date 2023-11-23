Боснія і Герцеговина стала суперником України з півфіналу кваліфікації на Євро-2024

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування плей-оф відбору на чемпіонат Європи-2024.
12 команд були поділені на 3 підгрупи по 4 команди.
За результатом офіційної процедури збірна України потрапила в шлях В.
У півфіналі нашим суперником стала збірна Боснії і Герцеговини. З боснійцями команда Сергія Реброва зіграє на виїзді.
Переможець пари зіграє у фіналі з переможцем протистояння - Ізраїль/Ісландія. Цей поєдинок, в разі виходу до фіналу, стане для України номінально домашнім.
Шлях A
- Півфінал 1: Польща – Естонія
- Півфінал 2: Уельс - Фінляндія.
Шлях C
- Півфінал 1: Грузія – Люксембург
- Півфінал 2: Греція - Казахстан.
Зазначимо, що три переможці з кожного стикового турніру вирушать на Євро-2024.
Півфінальні матчі будуть зіграні 21 березня, а фінальні - 26 березня.