Боснія і Герцеговина стала суперником України з півфіналу кваліфікації на Євро-2024

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування плей-оф відбору на чемпіонат Європи-2024.

12 команд були поділені на 3 підгрупи по 4 команди.

За результатом офіційної процедури збірна України потрапила в шлях В.

У півфіналі нашим суперником стала збірна Боснії і Герцеговини. З боснійцями команда Сергія Реброва зіграє на виїзді.

Переможець пари зіграє у фіналі з переможцем протистояння - Ізраїль/Ісландія. Цей поєдинок, в разі виходу до фіналу, стане для України номінально домашнім.

Інші матчі кваліфікації Євро-2024 виглядають так:

Шлях A

Півфінал 1: Польща – Естонія

Півфінал 2: Уельс - Фінляндія.

Шлях C

Півфінал 1: Грузія – Люксембург

Півфінал 2: Греція - Казахстан.

Зазначимо, що три переможці з кожного стикового турніру вирушать на Євро-2024.

Півфінальні матчі будуть зіграні 21 березня, а фінальні - 26 березня.