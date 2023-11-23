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Боснія і Герцеговина стала суперником України з півфіналу кваліфікації на Євро-2024

У Ньоні відбулося жеребкування.

Боснія і Герцеговина стала суперником України з півфіналу кваліфікації на Євро-2024
Фото: УЄФА

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування плей-оф відбору на чемпіонат Європи-2024.

12 команд були поділені на 3 підгрупи по 4 команди.

За результатом офіційної процедури збірна України потрапила в шлях В.

У півфіналі нашим суперником стала збірна Боснії і Герцеговини. З боснійцями команда Сергія Реброва зіграє на виїзді.

Переможець пари зіграє у фіналі з переможцем протистояння - Ізраїль/Ісландія. Цей поєдинок, в разі виходу до фіналу, стане для України номінально домашнім.

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Інші матчі кваліфікації Євро-2024 виглядають так:

Шлях A

  • Півфінал 1: Польща – Естонія
  • Півфінал 2: Уельс - Фінляндія.

Шлях C

  • Півфінал 1: Грузія – Люксембург
  • Півфінал 2: Греція - Казахстан.

Зазначимо, що три переможці з кожного стикового турніру вирушать на Євро-2024.

Півфінальні матчі будуть зіграні 21 березня, а фінальні - 26 березня.

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