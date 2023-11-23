Ексгравець збірної України потрапив до списку найгірших трансферів "Ліверпуля"

Авторитетний англійський портал FourFourTwo назвав свою версію рейтингу найгірших трансферів 19-разового чемпіона Англії "Ліверпуля".
До нього увійшов і трансфер український півзахисник Андрія Вороніна, котрий замкнув топ-5 рейтингу.
Воронін, який перейшов у 2007 році з німецького "Баєра" на правах вільного агента, виступав за "червоних" по 2009-й рік та забив 6 голів у 40-ка матчах.
А найгіршим названий перехід англійського захисника Пола Конческі, який перебрався на "Енфілд" з "Фyлгема". В топ-3 також потрапили Енді Керролл та Маріо Балотеллі.
Топ-10 найгірших трансферів в історії "Ліверпуля" за версією FourFourTwo:
- Пол Конческі – з "Фулгема" (2010).
- Маріо Балотеллі – з "Мілана" (2014).
- Енді Керролл – з "Ньюкасла" (2011).
- Ель Хаджі Діуф – з "Ланса" (2002).
- Андрій Воронін – з "Баєра" (2007).
- Шон Данді – з "Карлсруе" (1998).
- Фабіо Боріні – з "Парми" (2012).
- Набі Кейта – з РБ "Лейпцига" (2018).
- Чарлі Адам – із "Блекпула" (2011).
- Альберто Аквілані – з "Роми" (2009).