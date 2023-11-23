Ексгравець збірної України потрапив до списку найгірших трансферів "Ліверпуля"

Андрій Воронін пограв свого часу за "червоних".

Авторитетний англійський портал FourFourTwo назвав свою версію рейтингу найгірших трансферів 19-разового чемпіона Англії "Ліверпуля".

До нього увійшов і трансфер український півзахисник Андрія Вороніна, котрий замкнув топ-5 рейтингу.

Воронін, який перейшов у 2007 році з німецького "Баєра" на правах вільного агента, виступав за "червоних" по 2009-й рік та забив 6 голів у 40-ка матчах.

А найгіршим названий перехід англійського захисника Пола Конческі, який перебрався на "Енфілд" з "Фyлгема". В топ-3 також потрапили Енді Керролл та Маріо Балотеллі.

Топ-10 найгірших трансферів в історії "Ліверпуля" за версією FourFourTwo: