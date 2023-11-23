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Ексгравець збірної України потрапив до списку найгірших трансферів "Ліверпуля"

Андрій Воронін пограв свого часу за "червоних".

Ексгравець збірної України потрапив до списку найгірших трансферів "Ліверпуля"
Фото: sport.segodnya.ua

Авторитетний англійський портал FourFourTwo назвав свою версію рейтингу найгірших трансферів 19-разового чемпіона Англії "Ліверпуля".

До нього увійшов і трансфер український півзахисник Андрія Вороніна, котрий замкнув топ-5 рейтингу.

Воронін, який перейшов у 2007 році з німецького "Баєра" на правах вільного агента, виступав за "червоних" по 2009-й рік та забив 6 голів у 40-ка матчах.

А найгіршим названий перехід англійського захисника Пола Конческі, який перебрався на "Енфілд" з "Фyлгема". В топ-3 також потрапили Енді Керролл та Маріо Балотеллі.

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Топ-10 найгірших трансферів в історії "Ліверпуля" за версією FourFourTwo:

  1. Пол Конческі – з "Фулгема" (2010).
  2. Маріо Балотеллі – з "Мілана" (2014).
  3. Енді Керролл – з "Ньюкасла" (2011).
  4. Ель Хаджі Діуф – з "Ланса" (2002).
  5. Андрій Воронін – з "Баєра" (2007).
  6. Шон Данді – з "Карлсруе" (1998).
  7. Фабіо Боріні – з "Парми" (2012).
  8. Набі Кейта – з РБ "Лейпцига" (2018).
  9. Чарлі Адам – із "Блекпула" (2011).
  10. Альберто Аквілані – з "Роми" (2009).
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