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Україна дізналася потенційних суперників з плей-оф Євро-2024

Боснія та Герцеговина, Уельс або Ізраїль.

Україна дізналася потенційних суперників з плей-оф Євро-2024
Фото: УАФ

Напередодні матчами у групах В, D та I завершилася відбіркова кампанія Євро-2024 з футболу.

В результаті визначено 21 із 24 учасників фінального раунду:

А також сформувався список команд, які зіграють у плей-оф за відсутні 3 путівки.

Нагадаємо, збірна України не змогла безпосередньо кваліфікуватися на чемпіонат Європи до Німеччини, посівши 3-е місце у групі С, але продовжить боротьбу у плей-оф завдяки високому рейтингу у Лізі націй.

У плей-оф зіграють 12 збірних:

  • Ліга А: Польща, Уельс
  • Ліга B: Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Фінляндія, Україна, Ісландія
  • Ліга С: Грузія, Греція, Казахстан, Люксембург
  • Ліга D: Естонія.

Суперники у півфіналах у шляхах A, B та С будуть визначатися згідно з рейтингом та жеребкуванням, виходячи з того, що Ізраїль та Греція, як переможці своїх ліг, можуть грати лише проти команд зі своєї ліги, а Естонія – на шляху А.

  • Шлях А: Польща (рейтинг 1), Уельс (рейтинг 2), Естонія (рейтинг 4)
  • Шлях А чи B: Фінляндія (шлях А рейтинг 3 чи шлях B рейтинг 3), Україна (шлях А рейтинг 3 чи шлях B рейтинг 3 чи 4), Ісландія (шлях А рейтинг 3 чи шлях B рейтинг 4)
  • Шлях B: Ізраїль (рейтинг 1), Боснія та Герцеговина (рейтинг 2)
  • Шлях С: Грузія – Люксембург, Греція – Казахстан.
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Таким чином, потенційними суперниками збірної України стали:

  • Шлях А: Уельс
  • Шлях В: Ізраїль чи Боснія та Герцеговина.

Матчі плей-оф за вихід на Євро пройдуть 21 (півфінал) та 26 (фінал) березня 2024 року на полях команд із вищим рейтингом, тобто у півфіналі Україна гарантовано зіграє на виїзді.

Суперника "синьо-жовтих" буде визначено жеребкуванням, що відбудеться завтра о 13:00 за Києвом.

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