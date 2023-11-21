Ребров прокоментував нічийний поєдинок проти Італії

Напередодні збірна України вкотре не змогла перемогти національну команду Італії – цього разу в заключному турі відбіркової кампанії Євро-2024 (0:0).

Після матчу головний тренер нашої збірної Сергій Ребров прокоментував гру своїх підопічних, відмітивши виступ команди на тлі чинного чемпіона.

"Ми мали план на гру. Ми грали проти чинного чемпіона Європи. Дуже важко проти цієї команди з перших хвилин постійно пресингувати. Тому в першому таймі ми більше сконцентрувалися на обороні, а в другому грали інтенсивніше, більше пресингували, завдяки цьому відбирали м’яч і створювали моменти.

Так, зараз хлопці дуже засмучені, тому що не здобули результат. Але я вважаю, що вони показали гарну гру, можу тільки подякувати їм", - цетує Реброва пресслужба УАФ. Підписуйтесь на наш Google News

"Небагато людей вірили в нас. Ми боролися до останньої гри. Я вдячний гравцям, з якими ми працюємо разом приблизно півроку. Вони показали розуміння нашої гри, показали український характер.

Як усі ви знаєте, війна в Україні продовжується. Це важко для гравців, які завжди дивляться в телефон, стежать за новинами, так само, як і я. Непросто працювати в цій атмосфері. Але ми всі розуміємо, що представляємо сильну країну, що й продемонстрували на полі. Ми показали характер, билися за нашу країну", - зазначив коуч.

Головний тренер також прокоментував епізод на останніх хвилинах з падінням Михайла Мудрика у штрафній суперника.

"Я теж вважаю, що там був чистий пенальті, але є VAR. Із мого погляду це був 11-метровий. Але це вирішуємо не ми. Напевно, при перегляді VAR не побачили фолу. Там є люди, які дивляться…", - заявив Ребров.

Додамо, що це була десята очна зустріч збірних України і Італії в історії, і в попередніх дев'яти Україна також не змогла обіграти італійців. Наразі на рахунку "Скуадри Адзурри" сім перемог.