До Києва прибув командувач Об‘єднаних збройних сил НАТО в Європі

До Києва разом з очільником Пентагону Ллойдом Остіном прибув командувач Об‘єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал армії США Крістофер Каволі.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Рада знову вітати в Києві міністра оборони США Остіна разом з командувачем EUCOM генералом Каволі, щоб засвідчити нашу непохитну підтримку України в її боротьбі за свободу", – написала Брінк в соцмережі Х.

Нагадаємо, що сьогодні до Києва прибув очільник Пентагона Ллойд Остін. Президент України Володимир Зеленський мав зустріч із ним цього жовтня, коли в Брюсселі відбувалося засідання в форматі Рамштайн. Попередній візит голови Пентагону до України відбувся в квітні 2022. Тоді він приїжджав разом із держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Зазначимо, що Каволі підтримує надання Україні винищувачів F-16 та далекобійної зброї. Про це він говорив на закритій зустрічі з американськими законодавцями.