Спаллетті спронозував результат вирішального матчу з Україною

Сьогодні українці та італійці поборються за путівку на Євро-2024 в очному протистоянні в Ліверкузені.

Головний тренер "Скуадрі Адзурри" Лучано Спаллетті на передматчевій прессконференції поділився очікуваннями від цього поєдинку.

"Шлях пройдено однаковий. Очки рівні. Завтра не буде фаворита.

Я думаю, що Ребров дуже добре підготувався до матчу. Гадаю, що Україна гратиме у відкритий атакувальний футбол.

Моя атака? У мене є вибір гравців. Я його зроблю. У нас є певний стиль. Завтра ми його продемонструємо.

Ми маємо бути уважними, адже Україна - дуже вправна команда. Ми не повинні програвати під час швидких перебудов суперника", - цитує Спаллетті офіційний сайт УАФ. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, матч на стадіоні "Бай-Арена" розпочнеться о 21:45 за київським часом.