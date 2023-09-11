Головний тренер збірної Італії поділився очікуваннями від матчу з Україною

Головний тренер суперника України з відбірної групи Євро-2024 збірної Італії Лучано Спаллетті після доволі несподіваної нічиї з командою Північної Македонії (1:1) поділився очікуваннями від наступного поєдинку - проти українців.

"Вважаю, що наша команда провела гідну гру. Але над нею, звісно, треба попрацювати. Що ж, нічийний результат треба прийняти. Єдине, що нам тепер залишається, - це вивчити цей матч, зробити висновки з наших помилок та покращити гру до наступного матчу (зі збірною України, - прим. LB.ua).

На жаль, якість поля сьогодні залишала бажати кращого. Воно було таким, що далося взнаки на багатьох наших футболістах, і тепер нам просто не уникнути ротації у матчі з Україною", - заявив наставник Squadra Azzurra на післяматчевій пресконференції.

Нагадаємо, матч Італія – Україна відбудеться вже завтра у Мілані. Початок поєдинку – о 21.45.