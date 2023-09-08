Генеральний директор "Шахтаря" не пройшов до членів правління Асоціації європейських клубів

Напередодні відбулися вибори до членів правління European Club Association (ECA), куди висував свою кандидатуру генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.

У члени правління було обрано 32 представники від різних європейських клубів, головою організації вкотре було обрано президента "Парі Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаїфі, повідомляє офіційний сайт ЕСА.

Палкін не набрав потрібної кількості голосів і не пройшов до членів правління організації.

Каденція в Раді правління ECA становитиме 4 роки – з 2023 по 2027 рік.

Перше засідання нової Ради ЄКА відбудеться у Варшаві, 27-28 вересня.