Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
​Зуби Суровікіна. Куди рухається “Таврія”?
​Зуби Суровікіна. Куди рухається “Таврія”?
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
НАБУ повідомило про підозру Коломойському і п'ятьом експрацівникам Приватбанку
НАБУ повідомило про підозру Коломойському і п'ятьом експрацівникам Приватбанку
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
​«Я боржник взаємної любові». Пам’яті Ігоря Козловського
​«Я боржник взаємної любові». Пам’яті Ігоря Козловського
У Кривому Розі ракета влучила в будівлю поліції, загинув поліцейський, понад 50 поранених (оновлено)
У Кривому Розі ракета влучила в будівлю поліції, загинув поліцейський, понад 50 поранених (оновлено)
Пазурі для котячих
Пазурі для котячих
ГоловнаСпорт

Генеральний директор "Шахтаря" не пройшов до членів правління Асоціації європейських клубів

Палкін не набрав потрібної кількості голосів

Генеральний директор "Шахтаря" не пройшов до членів правління Асоціації європейських клубів
Сергій Палкін
Фото: Трибуна

Напередодні відбулися вибори до членів правління European Club Association (ECA), куди висував свою кандидатуру генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.

У члени правління було обрано 32 представники від різних європейських клубів, головою організації вкотре було обрано президента "Парі Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаїфі, повідомляє офіційний сайт ЕСА.

Палкін не набрав потрібної кількості голосів і не пройшов до членів правління організації.

Підписуйтесь на наш Google News

Каденція в Раді правління ECA становитиме 4 роки – з 2023 по 2027 рік.

Перше засідання нової Ради ЄКА відбудеться у Варшаві, 27-28 вересня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies