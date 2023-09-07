Хргович назвав умову, за якої він дозволить Усику побитися з Ф'юрі

Обов'язковий претендент на титул IBF у суперважкій вазі Філіп Хргович (15-0, 13 КО) оцінив можливість проведення поєдинка між чемпіоном світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO Олександом Усиком (21-0, 14 KO) і володарем тутулу за версією WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

За версією хорватського боксера, він може дозволити українцеві та британцю битися лише в тому випадку, якщо йому заплатять "шалену" суму грошей як відступні.

"Я не погоджуся на відступні. Можливо, хіба що на якусь шалену суму, але мені здається, що її мені не запропонують. Я відчуваю, що можу перемогти Усика і побитися за звання абсолютного чемпіона світу. Я можу заробити набагато більше, ніж ці відступні.

Це має бути шалена сума, але я не хочу жодних відступних. Як я вже сказав, мені здається, що я можу перемогти Усика. Якщо я його поб'ю, то зможу заробити набагато більше", - заявив Хргович в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.