"Галатасарай" розпочав переговори щодо компенсації Тете, - ЗМІ

Керівництво футбольного клубу "Галатасарай", яке у літнє трансферне вікно підписало вінгера Тете із "Шахтаря", планує вирішити суперечку з українським клубом поза судовими інстанціями, не виплачуючи компенсацію, повідомляє xsport.ua.

На початку турецький клуб вважав, що його дії були законними та відповідали юридичним нормам. Однак після агресивної позиції "Шахтаря" "Галатасарай" висловив готовність до переговорів.

"Шахтар" звернувся до FIFA з вимогою покарати "Галатасарай" та отримати компенсацію за трансфер Тете. Крім того, український клуб хоче дискваліфікувати бразильського футболіста за порушення умов контракту.

На даний момент керівництво та юристи "Галатасарая" ведуть консультації з "Шахтарем" з метою домовитися про невелику компенсацію, щоб український клуб відкликав свою скаргу, подану до FIFA.

Нагадаємо, 23-річний бразильський футболіст, уклав 4-річну трудову угоду з "Галатасараєм", з можливістю продовження на ще один рік, і вже провів за стамбульський клуб 3 матчі.