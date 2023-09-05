Легендарний іспанський захисник Серхіо Рамос повернувся в «Севілью» через 18 років після того як підписав контракт з мадридським «Реалом» в 2005 році.

Про це повідомляє офіційний сайт «Севільї».

Цього літа іспанець відхилив пропозиції «Аль-Іттіхаду» з Саудівської Аравії та кількох турецьких клубів й після закінчення контракту з «ПСЖ» у статусі вільного агента повернувся в свій рідний клуб. Угода Серхіо Рамоса розрахована на один сезон.

У семирічному віці Рамос приєднався до клубної академії ФК «Севілья». 1 лютого 2004 року він дебютував за першу команду, замінивши Пако Гальярдо у виїзному матчі проти «Депортіво Ла-Корунья».

В наступному сезоні, який почався, коли йому було лише 18 років, Рамос зміг закріпитися в основному складі команди. Зіграв 31 гру в Першому дивізіоні та забив два голи. Він також зіграв чотири матчі в Кубку Іспанії та шість у Кубку УЄФА, забивши один із голів в переможному матчі проти «CD Nacional».

У сезоні 2005/06 Рамос приєднався до мадридського «Реалу». В іспанській столиці Серхіо Рамос дуже швидко став незамінним гравцем у центрі оборони. Він відзначився неабиякими досягненнями, до прикладу, забив 101 гол у 671 офіційному матчі протягом 16 сезонів у команді. За цей час «Реал Мадрид» п’ять разів виграв Ла Лігу, двічі Лігу чемпіонів УЄФА, чотири рази Суперкубок Іспанії, стільки ж – Клубний чемпіонат світу, тричі – Суперкубок УЄФ і двічі – Кубок Іспанії.

Після 16 років у «Реалі» Рамос влітку 2021 року підписав дворічний річний контракт з «Парі Сен-Жермен» та зіграв 58 ігор. За парижан він забив шість голів, а також, поповнив свою трофейну скарбничку, додавши 2 титули Суперкубка Франції.

У складі збірної Іспанії легендарний захисник провів 180 матчів та відзначився двадцятьма трьома голами.