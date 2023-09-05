Україна здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи-2023 з волейболу

У своєму четвертому матчі на Євроволеї-2023 чоловіча збірна України нарешті здобула першу перемогу.

У наднапруженому поєдинку підопічні Угіса Крастіньша взяли гору в протистоянні з Фінляндією - 3:2 (25:23, 25:17, 23:25, 24:26, 15:13).

Лише у другому сеті перевага українців виглядала більш-менш очевидною. У решті партій від перемоги одну і другу команди відокремлювали одна-дві вдалі дії.

Нагадаємо, раніше збірна України програла Словенії (1:3), Хорватії (2:3) та Болгарії (1:3). Наразі "синьо-жовті" залишаються на останньому місці в групі В, маючи у своєму активі три очки.

Останній свій матч на цьому турнірі українська команда проведе сьогодні, зустрівшись з Іспанією.

Незалежно від результату цього поєдинку, збірна України залишає Євроволей-2023, не зумівши вийти до 1/8 фіналу.