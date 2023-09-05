День війни коштує Україні 100 млн доларів державних коштів, – Резніков
День війни коштує Україні 100 млн доларів державних коштів, – Резніков
Міноборони розширило межі придатності до військової служби
Міноборони розширило межі придатності до військової служби
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Стрілянина у Дніпрі: діти загиблого чоловіка розповіли матері, що він сів за кермо п’яним
Стрілянина у Дніпрі: діти загиблого чоловіка розповіли матері, що він сів за кермо п’яним
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
Rzeczpospolita відредагувала матеріал про "вислання" українців: йдеться про тих, хто переправляв нелегалів
Rzeczpospolita відредагувала матеріал про "вислання" українців: йдеться про тих, хто переправляв нелегалів
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
Пращники с зеленого континенту
Пращники с зеленого континенту
ГоловнаСпорт

Україна здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи-2023 з волейболу

Були обіграні фіни.

Україна здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи-2023 з волейболу
Фото: en.volleyballworld.com

У своєму четвертому матчі на Євроволеї-2023 чоловіча збірна України нарешті здобула першу перемогу.

У наднапруженому поєдинку підопічні Угіса Крастіньша взяли гору в протистоянні з Фінляндією - 3:2 (25:23, 25:17, 23:25, 24:26, 15:13).

Лише у другому сеті перевага українців виглядала більш-менш очевидною. У решті партій від перемоги одну і другу команди відокремлювали одна-дві вдалі дії.

Нагадаємо, раніше збірна України програла Словенії (1:3), Хорватії (2:3) та Болгарії (1:3). Наразі "синьо-жовті" залишаються на останньому місці в групі В, маючи у своєму активі три очки.

Підписуйтесь на наш Google News

Останній свій матч на цьому турнірі українська команда проведе сьогодні, зустрівшись з Іспанією.

Незалежно від результату цього поєдинку, збірна України залишає Євроволей-2023, не зумівши вийти до 1/8 фіналу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies