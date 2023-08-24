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Україна достроково вийшла у плей-оф жночого чемпіонату Європи з волейболу

За рахунок перемоги над Словенією.

Україна достроково вийшла у плей-оф жночого чемпіонату Європи з волейболу
Фото: cev.eu

В Італії, Німеччині, Бельгії та Естонії триває жіночий чемпіонат Європи з волейболу, в якому приймає участь збірна України.

У своєму четвертому матчі "синьо-жовті" зустрічалися з командою Словенії та здобули вольову перемогу – 3:1 (19:25, 25:23, 26:24, 25:17).

Визначальними були другий та третій сеті.

Таким чином, українки здобули третю перемогу поспіль на турнірі, що дозволило їм вийти у плей-оф. Раніше колектив Івана Петкова обіграв з однаковим рахунком (3:0) Угорщину і Бельгію. 

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Додамо, що у стартовому матчі на турнірі Україна програла діючим чемпіонкам світу збірній Сербії - 0:3.

Заключний поєдинок групового етапу Україна проведе вже сьогодні, суперник – Польща.

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