Україна достроково вийшла у плей-оф жночого чемпіонату Європи з волейболу

За рахунок перемоги над Словенією.

В Італії, Німеччині, Бельгії та Естонії триває жіночий чемпіонат Європи з волейболу, в якому приймає участь збірна України.

У своєму четвертому матчі "синьо-жовті" зустрічалися з командою Словенії та здобули вольову перемогу – 3:1 (19:25, 25:23, 26:24, 25:17).

Визначальними були другий та третій сеті.

Таким чином, українки здобули третю перемогу поспіль на турнірі, що дозволило їм вийти у плей-оф. Раніше колектив Івана Петкова обіграв з однаковим рахунком (3:0) Угорщину і Бельгію.

Додамо, що у стартовому матчі на турнірі Україна програла діючим чемпіонкам світу збірній Сербії - 0:3.

Заключний поєдинок групового етапу Україна проведе вже сьогодні, суперник – Польща.