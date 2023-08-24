Україна достроково вийшла у плей-оф жночого чемпіонату Європи з волейболу

В Італії, Німеччині, Бельгії та Естонії триває жіночий чемпіонат Європи з волейболу, в якому приймає участь збірна України.
У своєму четвертому матчі "синьо-жовті" зустрічалися з командою Словенії та здобули вольову перемогу – 3:1 (19:25, 25:23, 26:24, 25:17).
Визначальними були другий та третій сеті.
Таким чином, українки здобули третю перемогу поспіль на турнірі, що дозволило їм вийти у плей-оф. Раніше колектив Івана Петкова обіграв з однаковим рахунком (3:0) Угорщину і Бельгію.
Додамо, що у стартовому матчі на турнірі Україна програла діючим чемпіонкам світу збірній Сербії - 0:3.
Заключний поєдинок групового етапу Україна проведе вже сьогодні, суперник – Польща.