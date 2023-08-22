У своєму третьому матчі на жіночому чемпіонаті Європи з волейболу збірна України здобула першу перемогу – була обіграна з "сухим" рахунком одна з господарок турніру - команда Бельгії - 3:0 ((25:18, 25:23, 25:23).

Нагадаємо, у своєму стартовому поєдинку на турнірі збірна України з аналогічним рахунком поступилася чинним чемпіонкам світу збірній Сербії, а у другому матчі - здобула перемогу над угорками - 3:0.

Україна посідає друге місце у групі А, випереджаючи Польщу та Бельгію за додатковими показниками. У плей-оф Євро-2023 вийдуть чотири найкращі команди групи.

Змагання, які приймають Італія, Німеччина, Бельгія та Естонія, триватимуть до 3 вересня.

Наступний свій поєдинок українки проведуть завтра проти збірної Словенії.