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Конфлікту між гравцями збірної України з волейболу та керівництвом федерації вдалося запобігти

Команда Крастінша вирушить на Кубок Претендентів майже основним складом.

Конфлікту між гравцями збірної України з волейболу та керівництвом федерації вдалося запобігти
Фото: cev.eu

Конфлікт між збірною України з волейболу та Федерацією волейболу України фактично вичерпано, повідомляє sportarena.com.

За його підсумками з команди відраховано одного гравця.

Раніше капітан збірної Олег Плотницький заявляв, що між командою та керівництвом ФВУ є “розбіжності у базових моментах”. Тому найближчі турніри національної команди могли обійтися без участі кількох гравців.

Результатом бунту стала лише одна перестановка у складі. Головний тренер збірної України Угіс Крастінш відрахував з команди связуючого Віталія Щиткова, а замість нього викликав Сергія Євстратова, який представляє "Прометей".

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Наприкінці липня чоловіча збірна України має зіграти у Кубку Претендентів, переможець якого отримає путівку до Ліги націй-2024. У першому поєдинку "синьо-жовті" зустрінуться із Китаєм.

У серпні-вересні Україна виступить на чемпіонаті Європи, а в жовтні команді Крастінша зіграє у відбірному етапі на Олімпіаду-2024.

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