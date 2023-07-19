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МОК заборонив олімпійські кваліфікаційні турніри в Лондоні, через позицію щодо росіян

Незважаючи на те, що дії британців збігаються з позицією комітету.

МОК заборонив олімпійські кваліфікаційні турніри в Лондоні, через позицію щодо росіян
Фото: МОК

Лондон не прийматиме олімпійські кваліфікаційні турніри, таке рішення ухвалив МОК, повідомляє isport.ua.

Раніше в столиці Великої Британії мали відбутися змагання з брейкінгу, BMX, скейтбордингу та спортивного скелелазіння.

Однак МОК вирішив відхилити заявку Лондона через те, що британський уряд погодився допустити спортсменів з Росії та Білорусі тільки після того, як вони підпишуть декларацію, що підтримують дії свого уряду.

Незважаючи на те, що позиція британського уряду схожа з позицією МОК, заявку було відхилено.

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"Ми вкрай розчаровані тим, що нам не вдалося провести Олімпійську кваліфікаційну серію у Великій Британії, як ми сподівалися.

Особливо прикро за британських спортсменів, які тепер позбавлені можливості поборотися за потрапляння в Париж перед пристрасною домашньою публікою", - заявив представник Британської олімпійської асоціації.

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