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МОК дозволив росіянці Ісинбаєвій працювати в організації

У спортсменки не знайшли слідів порушень.

МОК дозволив росіянці Ісинбаєвій працювати в організації
Олена Ісінбаєва
Фото: twitter

Комітет з етики Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволив дворазовій олімпійській чемпіонці зі стрибків із жердиною Олені Ісинбаєвій працювати в організації, повідомляє isport.ua.

Група перевіряла спортсменку на два порушення: чи підтримує Ісінбаєва війну і чи є у неї будь-які контракти з військовими структурами.

З 2016 року Ісинбаєва входить до комісії спортсменів МОК. Наприкінці червня 2023 року стало відомо, що організація проводить щодо неї перевірку.

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Нагадаємо, Ісинбаєва була довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах 2012 і 2018 років та є володаркою чинного звання майора ЗС РФ.

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