МОК дозволив росіянці Ісинбаєвій працювати в організації

У спортсменки не знайшли слідів порушень.

Комітет з етики Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволив дворазовій олімпійській чемпіонці зі стрибків із жердиною Олені Ісинбаєвій працювати в організації, повідомляє isport.ua.

Група перевіряла спортсменку на два порушення: чи підтримує Ісінбаєва війну і чи є у неї будь-які контракти з військовими структурами.

З 2016 року Ісинбаєва входить до комісії спортсменів МОК. Наприкінці червня 2023 року стало відомо, що організація проводить щодо неї перевірку.

Нагадаємо, Ісинбаєва була довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах 2012 і 2018 років та є володаркою чинного звання майора ЗС РФ.