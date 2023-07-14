МОК окреслив терміни ухвалення рішення про можливий допуск росіян до Олімпійських ігор-2024

Запрошення на Олімпіаду традиційно надсилаються за рік до старту Ігор.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) поки не запросить Росію та Білорусь до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі у встановлену дату 26 липня, йдеться у повідомленні МОК.

Запрошення на Олімпіаду традиційно надсилаються за рік до старту Ігор. Олімпіада в Парижі пройде з 26 липня до 11 серпня 2024 року.

"Запрошення до 203 національних олімпійських комітетів (НОК) будуть розіслані 26 липня 2023 року. З вказаних причин до них не входитимуть НОК Росії та Білорусії, а також НОК Гватемали, який залишається відстороненим", - йдеться у заяві.

В організації зазначили, що остаточне рішення щодо допуску російських та білоруських спортсменів буде ухвалено "у відповідний час".

"МОК ухвалить це рішення у відповідний час, на власний розсуд і без прив'язки до результатів попередніх олімпійських кваліфікаційних змагань", - йдеться у комюніке.

Відсторонити Росію від Олімпіади-2024 вимагають 35 країн.