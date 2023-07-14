Людмила Кіченок стала переможницею Вімблдону

Людмила Кіченок у тандемі з Мате Павичем стали переможцями Вімблдону-2023 у міксті.

У фіналі україно-хорватський дует у найзапеклішому 3-сетовому поєдинку обіграв пару Сюй Іфань (Китай)/Йоран Фліген (Бельгія) - 6:4, 6:7 (9-11), 6:3.

Фото: btu.org.ua Людмила Кіченок і Мате Павич

Кіченок вперше зіграла у фіналі турніру Grand Slam і з першої спроби здобула трофей.

Людмила стала третьою українкою, яка виграла Grand Slam, та першою з українських тенісистів, хто взяв трофей на трав'яному мейджорі. На Australian Open-2008 сестри Альона та Катерина Бондаренко здобули титул, обігравши у фіналі Вікторію Азаренко з Білорусі та Шахар П'єр з Ізраїлю у трьох сетах.

Для 30-річного Павича перемога на трав'яному мейджорі у міксті також дебютна – до цього він брав три титули турнірів "Великого шолома" (включаючи Вімблдон-2021) у парному та два – у змішаному розряді.