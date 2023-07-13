Українка Кіченок вийшла у фінал змішаного розряду Вімблдону

Людмила чудово співпрацює на корті з хорватом Павичем.

У півфіналі змішаного розряду Вімблдону українсько-хорватський тандем Людмила Кіченок/Мате Павич у напруженому 3-сетовому поєдинку виявився сильнішим за господарів кортів Джонні О'Мара/Олівія Ніколс - 7:6 (8-6), 4:6, 6:3.

Матч тривав без однієї хвилини дві години.

У фіналі турніру українсько-хорватський дует зіграє проти пари Йоран Фліген (Бельгія)/Сюй Іфань Китай).

Зустріч пройде вже сьогодні. Початок – о 17:00.

Зазначимо, Людмила Кіченок – друга українська тенісистка, яка зіграє у фіналі Вімблдона у міксті. У 2005 році Тетяна Перебийніс разом з австралійцем Полом Ганлі поступилася у вирішальному матчі.

30-річний хорват, який є олімпійським чемпіоном Токіо-2020 (парний розряд) зіграє вже 12-й фінал турніру "Великого шолома" (п'ятий у міксті). Мате має у своєму активі три титули у парному та два – у змішаному розряді.