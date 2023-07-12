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Росіянка отримала найбільший штраф на Вімблдоні-2023

Мірру Андрєєву покарали за неспортивну поведінку.

Росіянка отримала найбільший штраф на Вімблдоні-2023
Мірра Андрєєва
Фото: btu.org.ua

Організатори Вімблдону-2023 опублікували суми штрафів, які були виписані тенісистам за порушення правил під час турніру.

Найбільший штраф у розмірі 8 тис. доларів за неспортивну поведінку отримала 16-річна росіянка Мірра Андрєєва, яка в матчі 1/8 фіналу кола проти американки Медісон Кіз (6:3, 6:7 (4-7), 2:6) двічі кидала ракетку на трав'яний корт, що суворо заборонено правилами змагань, повідомляє btu.org.ua.

Після другого випадку суддя на вишці оштрафувала тенісистку на одне очко, після чого Андрєєва намагалася довести, що вона впустила ракетку на корт через те, що посковзнулася.

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Також серед дівчат штраф отримала парниця з Білорусі Лідія Морозова – 4 тис. доларів за неспортивну поведінку в матчі третього кола.

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