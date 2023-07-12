Уболівальники "Полісся" назвали позицію ультрас щодо темношкірих гравців – дикістю

Фанатське співтовариство "Полісся" в Instagram відреагувало на скандальну заяву ультрас клубу щодо підписання темношкірих футболістів.

"Окрема група вболівальників ФК "Полісся" вчора у мережі висловила своє бачення ситуації із присутністю легіонерів у нашій команді і внесенням їх у якісь списки. В зв'язку з цим, наша спільнота вболівальників вважає за потрібне озвучити свою позицію щодо ситуації. White Zt Family - це невелика група вболівальників, які мають свою думку і погляди на життя.

В той же час ми, як інша частина вболівальників "Полісся", вважаємо дикунством у XXI сторіччі оцінювати людину за кольором її шкіри. Нові гравці мають бути оцінені за їх ігровими характеристиками та статистикою виступів на полі. Ще кілька років тому ми могли лише мріяти про присутність у команді футболістів, які вже мають досвід виступів на чемпіонаті світу з футболу та достатньо ігрової практики в найвищому дивізіоні Франції Лізі 1.

Можливо, за логікою, яку висловили вчора, варто оцінювати гравців не лише за кольором шкіри, а й за віросповіданням? Чи, може, варто запросити в український клуб росіян, адже колір їх шкіри - білий? Вважаємо, що це риторичні запитання, які не потребують відповіді", - цетує фанатську заяву-відповідь xsport.ua.

Напередодні група вболівальників житомирського "Полісся" WZTF висловиласвоє невдоволення щодо трансферної кампанії клубу.