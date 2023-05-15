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Визначилися дві команди, які завоювали наступного сезону путівки до УПЛ.

"Полісся" та "Оболонь-Бровар".

Визначилися дві команди, які завоювали наступного сезону путівки до УПЛ.
"Полісся"
Фото: polissyafc.com

Напередодні було зіграно матчі 12-го туру група А у Першій лізі, за результатами яких визначився дует, який завоював путівку до Української прем'єр-ліги наступного сезону.

Лідер чемпіонату житомирське "Полісся" вдома приймав "Кремінь" і незважаючи на те, що команді Юрія Калитвинцева достатньо було зіграти внічию, щоб пробитися в елітний дивізіон, учинила своєму супернику формений розгром – 5:0.

"Полісся" стало другою командою, яка пробилася в УПЛ на наступний сезон.

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А трохи раніше це зробила команда "Оболонь-Бровар". Кияни на виїзді обіграли тернопільську "Ниву" (2:1) і також стали недосяжними для своїх суперників у боротьбі за право у підвищенні у класі.

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