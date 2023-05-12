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Унікальний випадок: футболіст у одному матчі УПЛ зіграв за дві різні команди

Сергій Логінов увійшов до історії українського футболу.

Унікальний випадок: футболіст у одному матчі УПЛ зіграв за дві різні команди
Сергій Логінов

Напередодні "Дніпро-1" у рамках перенесеного матчу 1-го туру Української прем'єр-ліги вдома зіграв унічию з "Олександрією" – 1:1.

У складі гостей весь поєдинок відіграв захисник Сергій Логінов, який ще в першому колі належав дніпрянам.

Нагадаємо, матч стартового туру УПЛ між цими командами мав пройти 23 листопада і команди зіграли 9 хвилин після чого через повітряну тривогу зустріч перенесли. У тій зустрічі Логінов вийшов у стартовому складі "Дніпра-1".

Таким чином формально Логінов зіграв за обидві команди в одному матчі.

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Регламентом це допускається, оскільки до складу команд, які дограють матч через деякий час, можуть бути внесені будь-які футболісти, заявлені на сезон на момент проведення догравання матчу, незалежно від того, чи були вони у складі на момент початку припиненої зустрічі.

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