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FIE не допустила до змагань чотирьох російських олімпійських чемпіонок

Міжнародної федерації фехтування прийняла таке рішення.

FIE не допустила до змагань чотирьох російських олімпійських чемпіонок
Фото: insidethegames.biz

Міжнародна федерація фехтування (FIE) не допустила до участі у змаганнях олімпійських чемпіонок з РФ. 

"FIE надіслала нам список шаблістів, яких вони можуть допустити на міжнародні старти, знайомих світу прізвищ у ньому немає.

Ні Позднякової, Великої, Єгорян, Нікітіної (усі - олімпійські чемпіонки, ред.), Ібрагімова, Решетнікова та багатьох інших перспективних сильних спортсменів", – цетує президента Федерації фехтування Росії Ільгара Мамедова sport.ua.

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Відзначимо, FIE допустила росіян і білорусів до змагань ще до скандального рішення МОК.

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