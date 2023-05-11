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В Асоціації спортивної боротьби України відбулися чергові вибори президента

Юрія Копитка переобрано на новий термін.

В Асоціації спортивної боротьби України відбулися чергові вибори президента
Фото: noc-ukr.org

Юрія Копитка було переобрано головою Асоціації спортивної боротьби України (АСБУ) під час її звітно-виборчої конференції, яка відбулася у Львові, повідомляє пресслужба НОК України.

Він керує асоціацією з 2019 року.

Першим заступником Копитка став Едуард Прощук.

Основними цілями роботи організації було визначено розвиток дитячо-юнацького спорту, збереження олімпійського резерву, створення умов для підготовки атлетів до змагань та Олімпіади, а також поглиблення співробітництва з міжнародними федераціями.

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Зазначимо, що у конференції взяв участь Міністр молоді та спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт.

Нагадаємо, минулого року АСБУ створила фонд допомоги спортсменам.

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