В Асоціації спортивної боротьби України відбулися чергові вибори президента

Юрія Копитка було переобрано головою Асоціації спортивної боротьби України (АСБУ) під час її звітно-виборчої конференції, яка відбулася у Львові, повідомляє пресслужба НОК України.

Він керує асоціацією з 2019 року.

Першим заступником Копитка став Едуард Прощук.

Основними цілями роботи організації було визначено розвиток дитячо-юнацького спорту, збереження олімпійського резерву, створення умов для підготовки атлетів до змагань та Олімпіади, а також поглиблення співробітництва з міжнародними федераціями.

Зазначимо, що у конференції взяв участь Міністр молоді та спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт.

Нагадаємо, минулого року АСБУ створила фонд допомоги спортсменам.