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Омельчук завоював "срібло" на етапі Кубка світу зі стрільби

Українець був близький до тріумфу в Баку.

Омельчук завоював "срібло" на етапі Кубка світу зі стрільби
Олег Омельчук
Фото: noc-ukr.org

На етапі Кубка світу зі спортивної стрільби, який проходить у столиці Азербайджану Баку, Олег Омельчук став володарем срібної нагороди у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.

Українець вийшов до фіналу із четвертим результатом. Натомість за результатами двох серій у фіналі він лідирував. Однак, у вирішальну сесію Омельчук підійшов вже другим із відставанням у півтора очка від іранця Саджада Пурхоссейні Лафмеджані.

У заключному підході українець був точнішим за іранця, проте поступився йому в сукупності мізерні 0,4 бала. 

Це перша нагорода для української збірної на цьому етапі Кубка світу.

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Кубок світу зі спортивної стрільби. Пневматичний пістолет, 10 м. Чоловіки.

  1. Саджад Пурхоссейні Лафмеджані (Іран) - 240,2 очка
  2. Олег Омельчук (Україна) - 239,8
  3. Робін Вальтер (Німеччина) - 217,6.
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