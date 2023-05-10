Омельчук завоював "срібло" на етапі Кубка світу зі стрільби

На етапі Кубка світу зі спортивної стрільби, який проходить у столиці Азербайджану Баку, Олег Омельчук став володарем срібної нагороди у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.
Українець вийшов до фіналу із четвертим результатом. Натомість за результатами двох серій у фіналі він лідирував. Однак, у вирішальну сесію Омельчук підійшов вже другим із відставанням у півтора очка від іранця Саджада Пурхоссейні Лафмеджані.
У заключному підході українець був точнішим за іранця, проте поступився йому в сукупності мізерні 0,4 бала.
Це перша нагорода для української збірної на цьому етапі Кубка світу.
Кубок світу зі спортивної стрільби. Пневматичний пістолет, 10 м. Чоловіки.
- Саджад Пурхоссейні Лафмеджані (Іран) - 240,2 очка
- Олег Омельчук (Україна) - 239,8
- Робін Вальтер (Німеччина) - 217,6.