Омельчук завоював "срібло" на етапі Кубка світу зі стрільби

Українець був близький до тріумфу в Баку.

На етапі Кубка світу зі спортивної стрільби, який проходить у столиці Азербайджану Баку, Олег Омельчук став володарем срібної нагороди у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.

Українець вийшов до фіналу із четвертим результатом. Натомість за результатами двох серій у фіналі він лідирував. Однак, у вирішальну сесію Омельчук підійшов вже другим із відставанням у півтора очка від іранця Саджада Пурхоссейні Лафмеджані.

У заключному підході українець був точнішим за іранця, проте поступився йому в сукупності мізерні 0,4 бала.

Це перша нагорода для української збірної на цьому етапі Кубка світу.

Кубок світу зі спортивної стрільби. Пневматичний пістолет, 10 м. Чоловіки.