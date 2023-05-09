Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Росія вдарила по Одеській області з авіації
Росія вдарила по Одеській області з авіації
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
У екснардепа Горбатова знайшли ще одну колекцію стародавніх артефактів
У екснардепа Горбатова знайшли ще одну колекцію стародавніх артефактів
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
Пулітцерівську премію 2023 року отримали українські фотографи
Пулітцерівську премію 2023 року отримали українські фотографи
У Криму після звільнення можуть скасувати автономію, - Подоляк
У Криму після звільнення можуть скасувати автономію, - Подоляк
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Протодиякона Андрія Кураєва «позбавили» сану. Що далі?
Протодиякона Андрія Кураєва «позбавили» сану. Що далі?
ГоловнаСпорт

Збірна України здобула 36 медалей на чемпіонаті світу-2023 з панкратіону

22 з них – золоті.

Збірна України здобула 36 медалей на чемпіонаті світу-2023 з панкратіону
Фото: Федерація панкратіону України

Збірна України зібрала в свою скарбничку 36 медалей на чемпіонаті світу-2023 з панкратіону, який завершився в Ташкенті (Узбекистан), повідомляє xsport.ua з посиланням на пресслужбу Федерації панкратіону України.

Чемпіонами в розділах напівконтакт та контакт стали: Анна Беженар (53 кг), Аміна Накопюк (71 кг), Катерина Степанова-Шакалова (75 кг), Олена Сушко (80 кг), Кирило Горобець (84 кг), Олександр Писанко (+100 кг).

Тільки в напівконтакте золоті медалі виграли: Анастасія Голінко (57 кг), Діана Григоренко (61 кг), Віталій Якименко (57 кг), Дмитро Баранов (62 кг) і Юрій Чижевський (100 кг).

Тільки в контакті переможцями турніру стали: Вікторія Синявіна (57 кг), Дар'я Чібісова (65 кг), Олександр Гуляєв (71 кг), Богдан Гнідко (100 кг) і Роман Кізюк (92 кг).

Підписуйтесь на наш Google News

Відзначимо, що панкратіон – це давньогрецьке бойове мистецтво і вид спорту, що поєднує в собі елементи боротьби та кулачного бою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies