Збірна України здобула 36 медалей на чемпіонаті світу-2023 з панкратіону

22 з них – золоті.

Збірна України зібрала в свою скарбничку 36 медалей на чемпіонаті світу-2023 з панкратіону, який завершився в Ташкенті (Узбекистан), повідомляє xsport.ua з посиланням на пресслужбу Федерації панкратіону України.

Чемпіонами в розділах напівконтакт та контакт стали: Анна Беженар (53 кг), Аміна Накопюк (71 кг), Катерина Степанова-Шакалова (75 кг), Олена Сушко (80 кг), Кирило Горобець (84 кг), Олександр Писанко (+100 кг).

Тільки в напівконтакте золоті медалі виграли: Анастасія Голінко (57 кг), Діана Григоренко (61 кг), Віталій Якименко (57 кг), Дмитро Баранов (62 кг) і Юрій Чижевський (100 кг).

Тільки в контакті переможцями турніру стали: Вікторія Синявіна (57 кг), Дар'я Чібісова (65 кг), Олександр Гуляєв (71 кг), Богдан Гнідко (100 кг) і Роман Кізюк (92 кг).

Відзначимо, що панкратіон – це давньогрецьке бойове мистецтво і вид спорту, що поєднує в собі елементи боротьби та кулачного бою.