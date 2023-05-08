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МОК докладає всіх зусиль, щоб повернути РФ і РБ у спорт, - Бах

Президент організації під час візиту до Китаю зробив резонансну заяву.

МОК докладає всіх зусиль, щоб повернути РФ і РБ у спорт, - Бах
Томас Бах
Фото: EPA/UPG

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах під час візиту до Китаю заявив, що МОК працює над тим, щоб допомогти російським і білоруським спортсменам повернутися до міжнародних спортивних заходів.

"Зараз ми вживаємо всіх зусиль для виконання місії Олімпійського руху щодо повернення спортсменів з російськими або білоруськими паспортами на міжнародні змагання.

Ми знаходимося у дуже тісній співпраці та обміні думками з міжнародними федераціями, які зараз несуть відповідальність за проведення своїх змагань.

Ми дуже сподіваємося, що ця місія може бути виконана в умовах, які були встановлені, щоб спортсмени з цих двох країн повинні взяти участь у нейтральному статусі, щоб ми могли справді об'єднати весь світ на Олімпійських іграх у Парижі", - цетує Баха sport.ua.

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На засіданні виконкому МОК, яке відбулося у березні, Бах зазначив, що рішення про те, чи зможуть російські та білоруські спортсмени виступити на Олімпіаді в Парижі наступного року, буде ухвалено "в належний час".

Він також зазначив, що потрібен час, щоб побачити, як ці рекомендації приймаються та дотримуються. Однією з рекомендацій, згаданих Бахом, є те, щоб спортсмени з цих двох країн могли взяти участь у паризькій Олімпіаді з нейтральним статусом.

Раніше НОК Німеччини через позицію МОК щодо російських спортсменів визнав, що єдність у світовому спорті перебуває під загрозою.

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